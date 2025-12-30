Yılbaşı sofralarına fark katan enfes lezzet: Fırında portakallı ballı tavuk tarifi

Yılbaşı sofraları, özenle hazırlanan özel tariflerle anlam kazanır. Hem şık sunumu hem de dengeli tatlı-tuzlu lezzetiyle öne çıkan portakallı ve ballı tavuk, özellikle yılbaşı menüsünde farklı bir ana yemek arayanlar için ideal bir tercihtir. Portakal suyunun ferahlatıcı aroması ve balın yumuşak tatlılığıyla harmanlanan bu tarif, tavuk etini bambaşka bir seviyeye taşır. İşte, yılbaşı sofralarına fark katan fırında portakallı ballı tavuk tarifi...

FIRINDA PORTAKALLI BALLI TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk (ortalama 2–2,5 kg)

2 adet portakal (1’i suyu için, 1’i dilimlenecek)

3 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı biberiye (isteğe bağlı)

Tavuk içine koymak için:

1 adet portakal (ikiye bölünmüş)

1 adet soğan

1 dal taze biberiye veya kekik

Yarım çay bardağı su

FIRINDA PORTAKALLI BALLI TAVUK YAPILIŞI

Bütün tavuğu yıkayıp kağıt havlu ile iyice kurulayın.

Bir kasede portakal suyu, bal, zeytinyağı, sarımsak, tuz ve baharatları karıştırın.

Hazırladığınız sosu tavuğun her yerine, özellikle derisinin altına gelecek şekilde iyice yedirin.

Tavuğun içine portakal, soğan ve taze otları yerleştirin.

Tavuğu fırın kabına alın.

Etrafına portakal dilimleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 1 saat 30 dakika pişirin.

Pişme sırasında ara ara kendi suyundan alıp üzerine gezdirin.

Üzeri iyice kızardığında fırından çıkarın ve dilimlemeden önce 10 dakika dinlendirin.

Fırında bütün portakallı ballı tavuğu; fırınlanmış patates, havuç veya renkli sebzelerle servis ederek yılbaşı sofrasında görsel olarak da güçlü bir sunum elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!