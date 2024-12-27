Yılbaşı sofralarına renk katacak enfes lezzet: Panzanella tarifi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:17

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:17

Panzanella, İtalyan mutfağının taptaze ve lezzetli bir salatası olarak bilinir. Ana malzemesi bayat ekmek ve domates olan bu salata, özellikle yaz aylarında hafif ve doyurucu bir alternatif sunar. Geleneksel olarak Toskana’da yapılan Panzanella, damak zevkinize göre farklı malzemelerle zenginleştirilebilir. Peki, yılbaşı sofralarına renk katacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, panzanella tarifi...

PANZANELLA TARİFİ

Malzemeler

4 dilim bayat ekmek

3-4 adet olgun domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı soğan

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı elma ya da üzüm sirkesi

Taze fesleğen yaprakları

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı: siyah zeytin, mozzarella veya kapari

PANZANELLA YAPILIŞI

Bayat ekmekleri küp şeklinde doğrayın ve bir tavada az miktarda zeytinyağı ile hafifçe kızartın.

Domatesleri, salatalığı ve kırmızı soğanı dilediğiniz büyüklükte doğrayın.

Bir karıştırma kabında doğradığınız sebzeleri, ekmekleri ve taze fesleğen yapraklarını birleştirin.

Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi bir kasede çırparak sosu hazırlayın.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökerek tüm malzemelerin iyice harmanlanmasını sağlayın.

Salatayı en az 15 dakika dinlendirin.

Bu, ekmeklerin sosu ve domatesin suyunu çekerek daha lezzetli olmasını sağlar.

Servis etmeden önce isteğe bağlı olarak zeytin, mozzarella veya kapari ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!