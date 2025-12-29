Yılbaşı sofralarını tatlandıran lezzet: Kestaneli cheesecake tarifi

Cheesecake, dünya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olsa da kestane ile buluştuğunda bambaşka bir lezzet deneyimi sunar. Özellikle sonbahar ve kış aylarında sıkça tercih edilen kestaneli cheesecake, hafif tatlı aroması ve doyurucu yapısıyla çay saatlerinden özel davetlere kadar her sofraya uyum sağlar. Peki, ylbaşı sofralarını tatlandıran bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kestaneli cheesecake tarifi...

KESTANELİ CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler

Taban için:

2 paket yulaflı veya burçak bisküvi

100 g eritilmiş tereyağı

Kreması için:

400 g labne peyniri

1 su bardağı kestane püresi

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 paket sıvı krema (200 ml)

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı un

Üzeri için (Opsiyonel):

Kestane püresi veya kestane şekeri

Çikolata sosu ya da karamel sos

KESTANELİ CHEESECAKE YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin.

Eritilmiş tereyağı ile karıştırın.

Karışımı kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yayın ve buzdolabında 15–20 dakika dinlendirin.

Labne peyniri ve şekeri mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

Yumurtaları teker teker ekleyin.

Ardından kestane püresi, sıvı krema, vanilin ve unu ekleyip kısa süre karıştırın.

Hazırladığınız kremayı tabanın üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, fan kullanmadan yaklaşık 50–55 dakika pişirin.

Ortası hafif sallanıyorsa fırından çıkarabilirsiniz.

Cheesecake’i fırından aldıktan sonra oda sıcaklığında soğutun, ardından en az 4 saat buzdolabında dinlendirin.

Üzerini kestane püresi, kestane şekeri veya çikolata sosu ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!