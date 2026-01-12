Yoğurt ve etin buluşması: Lebeniye çorbası tarifi

Lebeniye çorbası, Anadolu’nun köklü yoğurtlu çorba geleneğinin en güçlü örneklerinden biri olarak biliniyor. Bayramlarda, düğünlerde ve kalabalık sofralarda sıkça tercih ediliyor. Ev mutfağında da klasik yönteme sadık kalındığında geleneksel tadına yakın bir sonuç elde ediliyor.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Köfteler için

200 gram kıyma

2 yemek kaşığı ince bulgur

Tuz

Karabiber

Çorba için

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Yarım çay bardağı pirinç

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

6–7 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı