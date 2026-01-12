Yoğurt ve etin buluşması: Lebeniye çorbası tarifi

Lebeniye çorbası, Anadolu’nun köklü yoğurtlu çorba geleneğinin en güçlü örneklerinden biri olarak biliniyor. Bayramlarda, düğünlerde ve kalabalık sofralarda sıkça tercih ediliyor. Ev mutfağında da klasik yönteme sadık kalındığında geleneksel tadına yakın bir sonuç elde ediliyor.
LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
Köfteler için
- 200 gram kıyma
- 2 yemek kaşığı ince bulgur
- Tuz
- Karabiber
Çorba için
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım çay bardağı pirinç
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- 6–7 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
Yapılışı
- Köfteler için kıyma, bulgur ve baharatları yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
- Köfteleri ayrı bir tencerede kısa süre haşlayıp süzün.
- Ana tencerede zeytinyağıyla doğranmış soğanı yumuşayana kadar kavurun.
- Pirinci ve sıcak suyu ekleyip pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
- Yoğurt, un ve yumurta sarısını bir kapta pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.
- Çorbadan birkaç kaşık alarak terbiyeyi ılıtın.
- Terbiyeyi tencereye yavaşça ekleyin.
- Köfteleri ilave edip kısık ateşte birkaç dakika kaynatın.
- Tuzunu ayarlayın.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritip naneyi ekleyin ve çorbanın üzerine gezdirin.