Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla mest eden lezzet: Elmalı rulo kek tarifi

Yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla mest eden lezzet: Elmalı rulo kek tarifi

19.10.2025 22:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla mest eden lezzet: Elmalı rulo kek tarifi

Tarçınla elmanın efsane uyumunu yumuşacık bir kekle buluşturan elmalı rulo kek, çay saatlerinin en sevilen lezzetlerinden biridir. Peki, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis elmalı rulo kek tarifi...

Elma ve tarçın denince akla gelen o sıcacık, nostaljik tatlar her mevsim mutfağımızın vazgeçilmezi. Elmalı rulo kek ise bu ikilinin en zarif hâliyle sofraya taşındığı, hem lezzeti hem de görünümüyle fark yaratan bir tariftir. Peki, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis elmalı rulo kek tarifi...

Image

ELMALI RULO KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

İç harcı için:

3 adet orta boy elma

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Pudra şekeri

ELMALI RULO KEK YAPILIŞI

Elmaları soyup rendeleyin. 

Tavaya alın, üzerine şekeri ekleyin ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. 

Ocaktan almadan önce tarçını ve cevizi ekleyip karıştırın. 

Soğumaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın. 

Ardından un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırın. 

Homojen bir kek harcı elde edin.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve kek harcını ince bir şekilde yayın. 

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 10-12 dakika kadar pişirin. 

Kekin üzeri hafif pembeleşince fırından çıkarın.

Keki henüz sıcakken pişirme kağıdıyla birlikte dikkatlice rulo haline getirin ve soğumaya bırakın. 

Soğuduktan sonra açın, içine hazırladığınız elmalı harcı yayın ve tekrar rulo şeklinde sarın.

Üzerine pudra şekeri serpiştirin ve dilimleyerek servis edin. 

İsterseniz yanında vanilyalı dondurma veya bir fincan çayla ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #pratik tatlı tarifi #tatlı krizi