Yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla mest eden lezzet: Elmalı rulo kek tarifi

Elma ve tarçın denince akla gelen o sıcacık, nostaljik tatlar her mevsim mutfağımızın vazgeçilmezi. Elmalı rulo kek ise bu ikilinin en zarif hâliyle sofraya taşındığı, hem lezzeti hem de görünümüyle fark yaratan bir tariftir. Peki, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis elmalı rulo kek tarifi...

ELMALI RULO KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

İç harcı için:

3 adet orta boy elma

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Pudra şekeri

ELMALI RULO KEK YAPILIŞI

Elmaları soyup rendeleyin.

Tavaya alın, üzerine şekeri ekleyin ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Ocaktan almadan önce tarçını ve cevizi ekleyip karıştırın.

Soğumaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın.

Ardından un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırın.

Homojen bir kek harcı elde edin.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve kek harcını ince bir şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 10-12 dakika kadar pişirin.

Kekin üzeri hafif pembeleşince fırından çıkarın.

Keki henüz sıcakken pişirme kağıdıyla birlikte dikkatlice rulo haline getirin ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra açın, içine hazırladığınız elmalı harcı yayın ve tekrar rulo şeklinde sarın.

Üzerine pudra şekeri serpiştirin ve dilimleyerek servis edin.

İsterseniz yanında vanilyalı dondurma veya bir fincan çayla ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun!