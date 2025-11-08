Yumuşacık et, nefis aroma: En kolay saç kavurma tarifi

Et yemeklerinin en doyurucularından biri olan saç kavurma, özellikle misafir sofralarının baş tacı. İyi pişirilmiş kuşbaşı et, doğru baharatlarla birleştiğinde ortaya nefis bir lezzet çıkıyor. İşte evde ustalar gibi saç kavurma yapmanın püf noktalarıyla tam ölçülü tarifi...

SAÇ KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

600 gram dana kuşbaşı (but ya da kontrfile tercih edilebilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

2 adet domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı sıcak su

Yapılışı