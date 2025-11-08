Yumuşacık et, nefis aroma: En kolay saç kavurma tarifi

Et yemeklerinin en doyurucularından biri olan saç kavurma, özellikle misafir sofralarının baş tacı. İyi pişirilmiş kuşbaşı et, doğru baharatlarla birleştiğinde ortaya nefis bir lezzet çıkıyor. İşte evde ustalar gibi saç kavurma yapmanın püf noktalarıyla tam ölçülü tarifi...
SAÇ KAVURMA TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram dana kuşbaşı (but ya da kontrfile tercih edilebilir)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet büyük boy soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- 2 adet domates
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)
- Yarım çay bardağı sıcak su
Yapılışı
- Eti mühürleyin: Saç tavayı ya da geniş bir döküm tavayı iyice ısıtın. Etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Yağ ekleyin: Et suyunu çekince tereyağı ve sıvı yağı ekleyin. Etler yumuşayana kadar 10-12 dakika kadar kavurmaya devam edin.
- Sebzeleri ekleyin: Doğranmış soğan, sarımsak, yeşil ve kapya biberleri ekleyip birkaç dakika soteleyin.
- Domates ve baharatlar: Küp doğranmış domatesleri, tuz ve baharatları ilave edin. Üzerine sıcak suyu gezdirin.
- Kısık ateşte pişirin: Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Etler yumuşayıp lezzetini sebzelere geçirdiğinde hazır demektir.
- Servis önerisi: Sıcak olarak, yanında pilav veya lavaş ekmeğiyle servis edin. İsterseniz üzerine biraz kekik veya karabiber serpebilirsiniz.