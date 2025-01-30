Yumuşacık ve ağızda dağılan muhteşem lezzet: Damla çikolatalı kurabiye tarifi
Bu pratik damla çikolatalı kurabiye tarifiyle tatlı krizlerinizi hızlıca bastırabilirsiniz. Peki, yumuşacık ve ağızda dağılan bu muhteşem lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tam ölçüsüyle pratik damla çikolatalı kurabiye tarifi...
Damla çikolatalı kurabiye, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenek. Yumuşak iç dokusu ve dışının hafif kıtır yapısıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Çay ve kahve saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bu kurabiyeyi, evde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, mutfağınızı mis gibi kurabiye kokusuyla dolduracak pratik tarif...
DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı esmer şeker
1 adet yumurta
1 paket vanilin
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 su bardağı un
1 çay bardağı damla çikolata
DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki tereyağını, toz şeker ve esmer şekerle birlikte bir kaba alın.
Mikser veya çırpıcı yardımıyla kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.
Karışıma yumurtayı ekleyin ve iyice karıştırın.
Ardından vanilini ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Unu ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.
Spatula veya tahta kaşık ile homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Hamura damla çikolatayı ilave edin ve nazikçe karıştırın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 12-15 dakika, kenarları hafif kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız kurabiyeleri birkaç dakika tepside beklettikten sonra bir tel ızgaraya alarak soğumaya bırakın.
Kurabiyelerinizi sıcak bir fincan süt veya kahve ile servis ederek lezzetini ikiye katlayabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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