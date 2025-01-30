Orta Asya’nın gizli kalmış şölen yemeği: Beshbarmak tarifi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:19

Güncelleme: 30.01.2025 - 14:19

Her ülkenin kendine özgü geleneksel yemekleri vardır, ancak bazıları hala dünya mutfağında hak ettiği ilgiyi görmüyor. Beshbarmak, özellikle Orta Asya’nın geniş bozkırlarında doğan ve nesiller boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan tarihi bir yemek. “Beş parmak” anlamına gelen bu kelime, yemeğin geleneksel olarak elle yenmesinden geliyor.

BESHBARMAK TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuzu eti

2 adet soğan (ince doğranmış)

2 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı kekik

Erişte İçin:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

Yapılışı