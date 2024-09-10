Yunan mutfağından bir lezzet: Fasolada tarifi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:06

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:06

Bir çeşit kuru fasulye çorbası olan Fasolada, Yunan halkının geleneksel ve sevilen yemeklerinden biridir. Hem besleyici hem de lezzetli olan bu tarif, özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak.

Fasolada İçin Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 adet havuç (halka şeklinde doğranmış)

2 adet kereviz sapı (doğranmış)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

4 adet rendelenmiş domates

6 su bardağı su veya sebze suyu

Tuz, karabiber

Defne yaprağı, kekik (isteğe bağlı)

Taze maydanoz (servis için)

Hazırlanışı:

Fasulyeyi Hazırlayın: Kuru fasulyeyi bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzün ve yumuşayana kadar haşlayın.

Sebzeleri Soteleyin: Bir tencereye zeytinyağını ekleyin. Soğan, sarımsak, havuç ve kereviz saplarını ekleyip birkaç dakika soteleyin. Sebzeler yumuşamaya başlayınca domates salçasını ekleyin ve karıştırın.

Domates ve Baharatları Ekleyin: Rendelenmiş domatesleri, haşlanmış fasulyeleri ve suyu tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak defne yaprağı ve kekik ilave edin. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte pişirin.

Kısık Ateşte Pişirin: Çorba kaynadıktan sonra kısık ateşe alın ve yaklaşık 40-50 dakika boyunca fasulyeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse su ekleyebilirsiniz.

Servis: Fasolada’yı servis ederken üzerine taze maydanoz serpebilirsiniz. Zeytinyağlı bir dilim ekmekle birlikte sunarak, tam bir Akdeniz deneyimi yaşayabilirsiniz.