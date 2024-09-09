Yunan mutfağından: Spanakopita tarifi
Spanakopita, Yunan mutfağının en sevilen böreklerinden biridir. Ispanak ve beyaz peynirle doldurulan çıtır yufkalarla yapılan bu börek, hem lezzeti hem de hafifliği ile öne çıkar.
Atıştırmalık olarak ya da kahvaltıda sunabileceğiniz spanakopita, farklı damak tatlarına hitap eden bir Yunan klasiğidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bir spanakopita tarifi...
Malzemeler
- 500 gr ıspanak
- 200 gr beyaz peynir
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 paket baklava yufkası
- 1 yumurta (üzeri için)
- Tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)
- Yarım çay bardağı süt (yufkaları ıslatmak için)
Hazırlanışı
Ispanak Hazırlığı: Ispanakları iyice yıkayıp doğrayın. Bir tavada zeytinyağı ile birlikte doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Ispanakları ekleyip kavurmaya devam edin. Yumuşayan ıspanakları ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Peynirli Harç: Soğuyan ıspanakların içine beyaz peyniri ufalayarak ekleyin. Tuz, karabiber ve muskat rendesi ile karıştırın.
Yufkaların Hazırlanması: Yufkaları tezgaha serin ve süt ile hafifçe ıslatın. Bir yufka katını alıp, ortasına ıspanaklı harçtan koyarak üçgen şekli verin.
Böreklerin Pişirilmesi: Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sürerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında altın sarısı olana kadar pişirin.
Servis: Sıcak servis ederek hem hafif hem de doyurucu bir Yunan böreği sunabilirsiniz.
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