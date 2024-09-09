Yunan mutfağından: Spanakopita tarifi

Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:39

Güncelleme: 09.09.2024 - 12:39

Atıştırmalık olarak ya da kahvaltıda sunabileceğiniz spanakopita, farklı damak tatlarına hitap eden bir Yunan klasiğidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bir spanakopita tarifi...

Malzemeler

500 gr ıspanak

200 gr beyaz peynir

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket baklava yufkası

1 yumurta (üzeri için)

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı süt (yufkaları ıslatmak için)

Hazırlanışı

Ispanak Hazırlığı: Ispanakları iyice yıkayıp doğrayın. Bir tavada zeytinyağı ile birlikte doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Ispanakları ekleyip kavurmaya devam edin. Yumuşayan ıspanakları ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Peynirli Harç: Soğuyan ıspanakların içine beyaz peyniri ufalayarak ekleyin. Tuz, karabiber ve muskat rendesi ile karıştırın.

Yufkaların Hazırlanması: Yufkaları tezgaha serin ve süt ile hafifçe ıslatın. Bir yufka katını alıp, ortasına ıspanaklı harçtan koyarak üçgen şekli verin.

Böreklerin Pişirilmesi: Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sürerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında altın sarısı olana kadar pişirin.

Servis: Sıcak servis ederek hem hafif hem de doyurucu bir Yunan böreği sunabilirsiniz.