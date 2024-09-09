Yunan mutfağından: Spanakopita tarifi

Spanakopita, Yunan mutfağının en sevilen böreklerinden biridir. Ispanak ve beyaz peynirle doldurulan çıtır yufkalarla yapılan bu börek, hem lezzeti hem de hafifliği ile öne çıkar.

Yunan mutfağından: Spanakopita tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:39

Atıştırmalık olarak ya da kahvaltıda sunabileceğiniz spanakopita, farklı damak tatlarına hitap eden bir Yunan klasiğidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bir spanakopita tarifi...

Malzemeler

  • 500 gr ıspanak
  • 200 gr beyaz peynir
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 paket baklava yufkası
  • 1 yumurta (üzeri için)
  • Tuz, karabiber
  • 1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)
  • Yarım çay bardağı süt (yufkaları ıslatmak için)

Hazırlanışı

Ispanak Hazırlığı: Ispanakları iyice yıkayıp doğrayın. Bir tavada zeytinyağı ile birlikte doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Ispanakları ekleyip kavurmaya devam edin. Yumuşayan ıspanakları ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Peynirli Harç: Soğuyan ıspanakların içine beyaz peyniri ufalayarak ekleyin. Tuz, karabiber ve muskat rendesi ile karıştırın.

Yufkaların Hazırlanması: Yufkaları tezgaha serin ve süt ile hafifçe ıslatın. Bir yufka katını alıp, ortasına ıspanaklı harçtan koyarak üçgen şekli verin.

Böreklerin Pişirilmesi: Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sürerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında altın sarısı olana kadar pişirin.

Servis: Sıcak servis ederek hem hafif hem de doyurucu bir Yunan böreği sunabilirsiniz.


Etiketler: #spanakopita #tarif #Yunan Mutfağı

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