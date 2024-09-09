Kararan muzları değerlendirmenin en tatlı yolu: Kakaolu muzlu kek tarifi

Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:27

Güncelleme: 09.09.2024 - 12:27

Kakaolu muzlu kek, yumuşacık dokusu ve yoğun aromasıyla çay saatlerinizi ya da kahvaltılarınızı tatlandıracak harika bir lezzettir. Muzun doğal tatlılığıyla birleşen kakao, bu keki hem doyurucu hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak kadar hafif hale getirir. Üstelik bu kek, olgunlaşmış muzları değerlendirmek için de mükemmel bir yol sunar. Kakaolu muzlu kek, hem pratik hem de lezzetli bir tarif arayanlar için ideal bir seçimdir. Peki, kararan muzları değerlendirmenin en tatlı yolu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, kakaolu muzlu kek tarifi...

KAKAOLU MUZLU KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet olgun muz

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Bir tutam tuz

KAKAOLU MUZLU KEK YAPILIŞI

İlk olarak muzları bir çatal yardımıyla iyice ezin.

Olgun muzlar daha tatlı ve aromatik bir lezzet katacağı için, en olgun muzları tercih etmeniz bu tarifin püf noktalarından biridir.

Bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri mikserle çırpın.

Karışımın rengi açılıp krema kıvamına geldiğinde yeterince çırpmış olacaksınız.

Bu işlem kekin kabarmasına ve daha hafif bir doku kazanmasına yardımcı olur.

Yumurtalı karışıma sıvı yağı, sütü ve ezilmiş muzları ekleyip bir spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

Bu aşamada mikser kullanmak yerine spatula ile karıştırmak kekin daha yumuşak ve nemli olmasını sağlar.

Ayrı bir kapta un, kakao, kabartma tozu, vanilya ve bir tutam tuzu eleyin.

Kuru malzemelerin elenmesi, kekin daha pürüzsüz bir dokuya sahip olmasına yardımcı olur.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyin ve spatula ile alt üst ederek yavaşça karıştırın.

Un karışımını tamamen yedirdiğinizden emin olun, ancak fazla karıştırmamaya özen gösterin, çünkü fazla karıştırmak kekin sertleşmesine neden olabilir.

Kek harcını yağlanmış ve hafif unlanmış kek kalıbına dökün.

Kalıbı önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Pişirme süresinin sonuna doğru keki bir kürdan ile kontrol edin; kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

Kek fırından çıktıktan sonra 10 dakika kadar kalıpta bekletin.

Daha sonra keki kalıptan çıkarıp soğuması için tel ızgara üzerine alın.

Kek tamamen soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz.

İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilir, çikolata sosu ekleyebilir ya da yanında bir top dondurma ile sunarak daha da özel bir hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!