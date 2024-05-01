Enfes tadıyla bir Tatar klasiği: Çak Çak Tatlısı tarifi...

Tatar tatlısı olarak bilinen Çak Çak tatlısı, hem yapımı kolay hem de görüntüsüyle gözleri şenlendiren bir lezzettir. Peki, bir Tatar klasiği olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte Çak Çak Tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:27
Enfes tadıyla bir Tatar klasiği: Çak Çak Tatlısı tarifi...
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Tatar tatlısı olarak bilinen Çak Çak tatlısı, kolay yapımı ve çekici görüntüsüyle gözleri bayram ettiren bir lezzet. Bu tatlı, kilolarca un, şeker ve bal kullanılarak düğünlerde misafirlere ikram edilir veya evlerine götürmeleri için hazırlanır. Özellikle çocuklar tarafından sevilerek tüketilen bu tatlı, şerbetini bal ile yapıyor, böylece farklı bir lezzet ve kıvam elde ediliyor. Peki, enfes tadıyla bir Tatar klasiği olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte  Çak Çak Tatlısı tarifi...

ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

250 gram un

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2 su bardağı bal

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

4 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

ÇAK ÇAK TATLISI YAPILIŞI

3 yumurtayı bir kasede çırpın.

Un, kabartma tozu, tuz ve çırpılmış yumurtaları karıştırıp, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 5 eşit parçaya bölün ve her parçasını yuvarlak şekilde açıp, ortadan ikiye kesin.

Ortadan ikiye böldüğünüz hamurları üst üste koyup şeritler halinde kesin.

Hamurların birbirine yapışmaması için hamurları nişastaya bulayın.

Önceden kızdırdığınız  yağa hamurları atın ve şişip, altın rengine geldiğinde yağdan alın.

Bir sos tenceresi ya da tavasında bal ve şekeri, şeker eriyip bal renginden iki ton açık hale gelinceye kadar karıştırın ve ocaktan alın.

Kızarttığınız hamurların üzerine bal ve şekerli şerbeti dökün ve karıştırın.

Şekil vermek için dilediğiniz boyuttaki fincanlara hamurları doldurun ve buzdolabında 45 dakika şerbetin donup fincandan kolayca çıkması için bekletin ve servis edin.

Afiyet olsun!


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