Zahmetsiz ihtişam: Hazır yufka ile şipşak Sultan Kebabı tarifi...

İftar saatinin yaklaşmasıyla "Bugün ne pişirsem?" paniği yaşayanlar için enfes bir tarif... İçindeki yumuşacık tavuklu harcı, dışındaki çıtır yufkası ve üzerindeki altın sarısı kızarmış beşamel sosuyla Sultan Kebabı tarifi!

MALZEMELER

Kolay İç Harç:

500 gr tavuk göğsü (Küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 büyük çay bardağı hazır garnitür

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Dış Katman:

2 adet hazır yufka (4 büyük porsiyon çıkar)

Şipşak Beşamel Sos:

1.5 yemek kaşığı tereyağı

1.5 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

Çok az tuz ve karabiber

Üzeri İçin:

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

TARİF

Tavaya sıvı yağı alın ve tavukları yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar soteleyin. İnce kıyılmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra, suyunu süzdüğünüz hazır garnitürü ve baharatları tavaya ekleyin. Tüm malzemeler bütünleşince (garnitür zaten pişmiş olduğu için çok tutmanıza gerek yok) ocaktan alıp ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.

Bir bütün yufkayı dörde bölün (4 adet üçgen parça elde edeceksiniz). Çukur bir çorba kasesinin içine üçgen yufkalardan birini, kenarları dışarı sarkacak şekilde serin.

Kasenin içindeki yufka çukuruna tavuklu harçtan bolca doldurun. Dışarı sarkan yufka kenarlarını harcın üzerine doğru kapatarak bohça yapın. Kaseyi yağlanmış fırın tepsisine (veya borcama) ters çevirerek kebabı çıkarın. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın.

Ufak bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun (rengi dönmesin). Üzerine soğuk sütü yavaş yavaş ve sürekli çırparak ekleyin. Göz göz olup koyulaşınca ocaktan alın, tuz ve karabiberini atın.

Hazırladığınız yufka bohçalarının üzerine beşamel sosu kaşıkla eşit şekilde paylaştırın. (Sos yufkanın kurumasını önleyip yumuşatacak).

Önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Yufkalar hafif pembeleşmeye başladığında çıkarıp üzerlerine bolca kaşar peyniri serpin ve peynirler nar gibi kızarana kadar tekrar fırınlayın.