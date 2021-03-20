HDP'li Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından kararı protesto etmek için Meclis'ten ayrılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Gergerlioğlu, "Uygur Türkleri'ne yapılan soykırıma göz yumanlar kalkmış bana yapılan Yargı cinayetini sahipleniyor. Gidin Çin devletine tek kelime edin de göreyim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 17:39
HDP'li Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
Abone Ol google-news

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla HDP'li Gergerlioğlu'nu hedef aldı

Bahçeli paylaşımında, "TBMM’de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. TBMM’nin Muhterem Başkanı’nı bu vesileyle göreve davet ediyorum; Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergerlioğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir" dedi.

Gergerlioğlu, attığı tweetlerde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun soyismini, "Gergeroğlu" şeklinde yazdı. 

"Bir de tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın" şeklinde yanıt veren Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Uygur Türkleri'ne yapılan soykırıma göz yumanlar kalkmış bana yapılan Yargı cinayetini sahipleniyor. Gidin Çin devletine tek kelime edin de göreyim. Bir de tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın!!! Gergeroğlu değil Gergerlioğlu! İnsan hakları ve hukuku da öğrenmelisiniz."



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler