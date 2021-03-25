CHP'li Torun sert konuştu

25 Mart 2021 Perşembe, 15:42

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Antalya Milletvekili Cavit Arı’dan oluşan CHP Yerel Yönetimler Heyeti, “Yerelden Genele İktidar Yürüyüşü” temasıyla başlatılan ziyaret turuna bugün de Hatay’da devam etti. Torun düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

DERTLERİ DİNLİYORUZ

Ülkenin hangi köşesine gitsek sorun görüyoruz. Biz CHP Yerel Yönetimler Heyeti olarak ülkemizin her bir bölgesini geziyoruz. Hem belediyelerimizi hem örgütümüzü ziyaret ediyoruz hem de vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz.

ÜÇ VATANDAŞ BİR ARAYA GELDİĞİNDE CEZA YAZANLAR, KURULTAY YAPIYOR

Gittiğimiz her yerde de vatandaşın çok büyük feryadı var. Ama sarayda oturanlar maalesef vatandaşın derdinden uzak. Dertleri koltuk derdi ama vatandaşımız inim inim inliyor. Dün bir kurultay gerçekleştirdiler. 3 vatandaş bir araya gelse ceza yazanlar, esnafın işyerini kapatanlar, hınca hınç dolu salonlarda kurultay yapıyorlar. Bu tamamen canımıza kastetmektir. Şu anda korona vaka sayısının arttığı bir dönemde bunu yapanlar, bunun vebalini nasıl ödeyecekler.

UCUBE SİSTEM

Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucube bir sistem var. Her sabah kalktığımızda yeni bir gündemle uyanıyoruz. Kadınımızı şiddetten koruyacak İstanbul Sözleşmesini bir gecede ‘kaldırdım’ diyor. Millet iradesi yok. ‘Ben ne dersem o olur’ anlayışı var. Maalesef geldiğimiz nokta budur.

ÖNÜMÜZÜ KESEMEYECEKLER

31 Mart ve 23 Haziran’da asıl kazancımız neydi biliyor musunuz? Korkuyu yendik, baskıyı yendik. Artık bunları sandıkta yeneceğimizi ispat ettik. İnşallah yapılacak ilk seçimde de bunları sandığa gömeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim önümüzü kesemeyecekler



