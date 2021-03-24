CHP’li Bingöl’den çarpıcı tespit: Ya başarı ya da dolandırıcılık

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “Ya muazzam akademik başarı var ya da Türkiye’yi dolandıran bir ekonomi lobisi’’ dedi.

CHP’li Tekin Bingöl, hazırladığı çalışmada şu bilgilere yer verdi:

- Albayrak’ın ardından geldi: Temmuz 2018’de Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasından iki ay sonra Arıcan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Aynı tarihlerde Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Arıcan, Albayrak’ın istifasının ardından da Yönetim Kurulu Başkanvekili oldu.

- Milyarları yönetiyor: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı olan Arıcan, 33 milyar dolar değerindeki Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkanvekili, 2 trilyon TL’lik Borsa İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yetkilendirdiği tek derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı.

- Üç başkanın da danışmanı: Prof. Dr. Arıcan’ın tezlerine danışmanlık yaptığı Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası’nda son iki yılda atanan dört başkandan üçü oldu.

- Üst düzey yöneticiler var: Arıcan’ın son 20 yılda tez danışmanlığı yaptığı liste içerisinde kamu bankaları, özel bankalar ve bu bankaları düzenleme ve denetlemekle görevli kurumların üst düzey yöneticiler var.

‘DOLARLAR NEREDE?’

Bingöl, ekonomi yönetimindeki atama ve işlemlerde son 5 yılının detaylı şekilde araştırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bakanlar Kurulu’nda, Merkez Bankası’nda, BDDK’de, kamu ve özel banka yönetimlerinde de hep aynı isimler var. Albayrak ve Arıcan eksenindeki atamalarla Merkez Bankası’nın milyarlarca liralık rezervi buhar oldu. Faiz oynamaları ve döviz kurundaki değişikliklerle milyarlarca dolar ve TL el değiştirdi. Türkiye ekonomisi milyarlarca dolar fakirleşti. Hesabını kim verecek? Ekonomideki bu yönetimin arkasında ya muazzam bir akademik başarı ya da Türkiye’yi dolandıran bir ekonomi lobisi var. ‘Dış güçlerin operasyonu’, ‘Faiz lobisi’ diyenler, kendi düzenlerini kurmuş. Geriye dönük olmak üzere bütün bu ilişkiler, atamalar ve milyarlık işlemler araştırılarak halkı kimin soyduğu, kimlerin bu şebeke ile zenginleştiği tespit edilmeli.”