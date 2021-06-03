Öztrak acı gerçeği açıkladı: 1,5 yılımız var...

03 Haziran 2021 Perşembe, 12:14

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi’nde esnaf, işçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de toplantıya katıldı.





Öztrak, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu söylerken, “2007’den itibaren büyüme modelimizin yavaş yavaş öksürmeye başladığını görüyoruz. Özellikle 2014 yılından itibaren de Türkiye’de devlet krizinin yaşanmaya başladığını gördük. O dönem seçilecek Cumhurbaşkanının ‘Ben artık önceki Cumhurbaşkanları gibi olmayacağı’ demesiyle başladı” dedi.

2020 yılında pandeminin eksiyle ekonomik buhran yaşanmaya başladığını dile getiren Öztrak, “Bugün Türkiye bir ekonomik buhranla uğraşıyor” diye vurguladı. Öztrak, hükümetin gari safi yurt içi hasılada 2023 hedefine ulaşamadığını söyleydi. Milli gelirin 2013 yılında 1 trilyon dolara dayandığını ancak şimdi 717 milyar dolara doğru indiğini kaydeden Öztrak, istihdam alanlarının azaldığını da aktararak, “Geniş tanımlı işsizlik değimiz işsizlik oranı yüzde 29’lara çıkmış, işsiz sayısı 10 milyonu geçmiş” diye konuştu.

Öztrak, pandemide gerekli aşı bağlantıları yapılmadığı için Türkiye’nin 6 ay kaybettiğini belirterek, “Bu hızla nüfusun yüzde 70’i bağışılık seviyesine ulaşması için daha 1,5 yılımız var” dedi.

TÜİK’in son açıkladığı yüzde 7’lik büyümenin yüzde 19’nun hizmet sektöründen geldiğini anlatan Öztrak, “Yüzde 7 büyüdük’ denilen dönemde işsiz sayısı 2,5 milyon kişi arttı. Bu nasıl bir şey? 2,5 milyon kişi artıyorsa, bu büyüm nasıl oluyor? Yüzde 5,6 büyüyen hizmet sektöründe 325 bin kişi işini kaybetmiş. Bu büyüme borcu arttırarak gerçekleşen bir büyüme” diye vurguladı.

“YABANCI YATIRIMCI ÜRKEKLEŞİYOR”

Türkiye’nin “borçlanarak, kalitesiz şekilde büyüdüğünü” ifade eden Öztrak, çalışanların büyümeden aldığı payın da düştüğüne dikkat çekerek, “4 puana yakın düşmüş. Düşük gelir gruplarına yaramaya bir büyüme var” dedi. Öztrak, Türkiye’ye sermaye gelmediği zaman iktidarın bunu “dışırının oyunu olarak” yorumladığını aktararak, “Halbuki ürkekleşiyor. Siz sürekli yanlış yaptığınız zaman size gelmiyor, bir başkasına gidiyor. Doğru politikaları uygulamanın önemini bu iktidar bilmiyor” diye konuştu.

“BAZILARI 'İKTİSAT BİLİYORUM' DİYOR”

Öztrak, ticaret yapılan ülkeler ve çevre ülkelerdeki gelişmenin de Türkiye’yi etkilediğini ifade etti. Öztrak, kamunun borç stoğunda artan döviz cinsi nedeniyle ülke borçlanmasa bile borçlu duruma geldiğini vurgulayarak, “Türkiye kendi vatandaşlarından dövizle borçlanmaya başladı. İktisatçılar buna ilk günah diyor. 'İktisat biliyorum' diyor bazıları, dolayısıyla ilk günahı işlediler. İçeriden borçlanmanın yüzde 39’nu dövizle yapmışlar” dedi.

Öztrak, Türkiye’nin bu yıl kuraklıkla da karşılaşacağını belirterek, “Bunun iki sıkıntısı var. Dünya tarım ürünlerini satmakta ürkekleşti. İki gelecek yıl çiftçimiz bu sıkıntının üstesinden nasıl gelecek” diye dikkat çekti.

Öztrak, Türkiye’nin Merkez Bankası’ndaki net rezervlerinin ekside olduğunu kaydederek, “Onun için basbas bağırıyoruz, 128 milyar dolar nerede?” diye sordu.

Öztrak, Türkiye’de yaşanan ekonomik buhranın sorumlusunu “Herşeyi ben bilirim diyen yönetim anlayışı” diye açıklayarak, ülkede yaşanan insan hakları ihlallerinin de ekonomideki belirsizliği arttırdığına dikkat çekti. Öztrak, AKP’nin esnafa ve vatandaşa pandemi döneminde herşeyi yasaklarken, kendisini “lebalep kongreler yaptığını” dile getirdi. Öztrak, “Bu aynı zamanda adalet duygusunu da yıprattı” dedi.

Organize suç örgütü yöneticiliğinden yargılanan Sedat Peker ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki karşılıklı açıklamaları hatırlatan Öztrak, “Bunlarla ilgilenmekten devletle ilgilenemiyorlar” yorumunda bulundu. Öztrak, Türkiye’de sürekli Merkez Bankası Başkanı değiştirmenin sonucunun da faizlerin artması olduğunu belirterek, “En son geçtiğimiz hafta genel müdürlüklerinden daire başkanlıklarına 100 tane Merkez Bankası görevlisi yerlerinden alındı... Ne oluyor, dışarısı notumuzu veriyor” diye konuştu.

Öztrak, Türk Lirası’nın değeri düştüğü için borsanın 56 milyar dolar değer kaybettiğini, 450 milyar dolar olan dış borç stokunun 575 milyar lira arttığını söyledi.

“TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI AÇIĞI VAR”

Öztrak, Türkiye ekonomisini bu durumdan çıkması için doğrudan uygulanabilecek ekonomi programı yapılması, aşı takvimini uygulanmasını, esnafa ve diğer kesimlere destek verilmesi gerektiğini anlattı. “Enflasyonla mücadele tek hedef olmalı” diyen Öztrak, önerilerini şöyle sıraladı:

“İstihdam yeriden attırılmalı, şirket borçlarının yeniden yapılandırılmalı, güven sağlanmalı. Güveni sağlamak için yeni kurallar ve kurumlara ihtiyacımız var. 4 stratejiye ihtiyacımız var. Bir tanesi hukuk devleti. En kritik olanı Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi lazım. 2018 yılından bu yana bu millet gün yüzü görmedi. Türkiye’nin en önemli açığı tarafsız cumhurbaşkanı açığı. Herkesi kucaklayacak, tarafsız cumhurbaşkanına ihtiyaç var. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı....İkincisi üreten Türkiye, satabileceğimiz malı üreteceğiz. Türkiye’nin sanayi ile büyümesi lazım... Esnaf dükkanını açacak, çiftçi tarlasını sürecek, işsiz işine kavuşacak.”

“ÜLKEYİ ÖNCEDEN EKONOMİK KRİZDEN ÇIKARAN KADROLAR BİZDE”

“Güçlü sosyal devlet olması lazım. Bir oyunun devam edebilmesi için oyunun içindeki para diyelim, kart diyelim, dağıtılması lazım. Sosyal devletin güçlü olması ve yeniden dağıtma mekanizmalarının güçlü olması lazım. İspanya’nın yeni uygulamaya başladığı ve bizim uygulayacağımız aile destekleri sigortasını devreye sokmamız lazım. Son olarak sürdürülebilirlik... Ülkeyi daha önce krizlerden çıkaran kadroların bizde olduğunu söylemek istiyorum. Buraya baktığınız zaman da geçmiş dönemde gerçekten de bu ülkeyi kriden çıkarmış insanların CHP Ekonomi Masası’nda görev yaptığını göreceksiniz.”