Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı hala 6 binin üzerinde

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:39

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 339 oldu, 9 bin 582 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

DÜN 134 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Mayıs verilerine göre, 218 bin 957 test yapılırken semptom gösteren 582 hastayla birlikte 6 bin 933 yeni vaka tespit edilmişti. 134 kişi hayatını kaybederken 10 bin 763 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 31 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: