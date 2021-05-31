Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı hala 6 binin üzerinde
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 339 oldu, 9 bin 582 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.
DÜN 134 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı'nın 30 Mayıs verilerine göre, 218 bin 957 test yapılırken semptom gösteren 582 hastayla birlikte 6 bin 933 yeni vaka tespit edilmişti. 134 kişi hayatını kaybederken 10 bin 763 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 31 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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