CHP'li Torun: 'Bu sorunun siyasi partisi yoktur'

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:04

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun yerel yönetimlerin içerisinde olduğu ekonomik sorunları dile getirdi.

Parti fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin maddi sıkıntıda olduğunu belirten Torun, iktidara seslenerek, 2021 yılı sonuna kadar gelirlerden kesinti yapılmaması çağrısında bulundu. Torun’un açıklaması şöyle:

“GELİR KESİNTİLERİ YÜZDE 50’YE KADAR ÇIKTI”

“Ülkemizde zaten var olan ekonomik sorunlar, siyasi iktidarın kötü yönetimi nedeniyle tam bir buhrana dönüştü. Yerel yönetimler de bu durumdan olumsuz etkilendi. Özellikle pandemi sürecinde, yerel yönetimlerin gelirleri büyük oranda azaldı ancak sorumlulukları arttı. Merkezi yönetim ise yerel yönetimleri destekleyecek olumlu bir adım atmadı. Tam tersine, belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranlarını yüzde 50’ye kadar çıkardı.

“HALA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

Siyasi iktidar geçtiğimiz yıllarda, yerel yönetimlerin İlbank paylarındaki kesintileri ortalama 4 ay boyunca sıfırlama uygulamasına gitmişti. Ancak bu yıl için henüz bu adım atılmadı. İktidara soruyoruz: Temmuz ayındayız hala neyi bekliyorsunuz? Şu anda hangi siyasi partiden olursa olsun yerel yönetimler, gelirlerinin azalması nedeniyle maddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu sorunun siyasi partisi yoktur.

“YIL SONUNA KADAR KESİNTİ YAPILMAMALI”

CHP olarak siyasi iktidara çağrımızdır: Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır. Bu uygulama zor durumda olan yerel yönetimlere ve hizmet bekleyen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa nefes olacaktır. Bir avuç şirkete milyarlarca liralık vergi muafiyetleri tanıyan bu iktidar, milyonlarca insanın hizmet beklediği yerel yönetimlere destek olmak zorundadır."