Sedat Peker 'Esenyurt' iddialarını sürdürüyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:42

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in Necmi Kadıoğlu’na tuzak kurarak Esenyurt Belediye Başkanı olduğunu öne sürdüğü Ali Murat Alatepe dün Organize Suçlar Şubesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Peker, Ali Murat Alatepe'nin verdiği ifadenin tutanağını bugün Twitter hesabından yayınlamıştı.

Peker iki gün önce yaptığı paylaşımda Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kasası olduğunu öne sürmüştü.

"Bu kardeşler aynı zamanda Esenyurt Üniversitesi’nin sahipleridir. Orhan Özyurt bu üniversitenin mütevelli heyeti başkanıdır. Bu kardeşler sahibi oldukları Özyurt A.Ş.’yi konkordato ilan ettirerek karun kadar zengin oldukları halde, alacaklıların paralarının üstüne çökmüşlerdir" ifadesini kullanan Peker, Yüksel ve Orhan Özyurt'un iki önceki dönem Esenyurt Belediye Başkanı olan Necmi Kadıoğlu'na tuzak kurarak belediye başkanlığına AKP'li meclis üyesi Ali Murat Alatepe'nin seçilmesini sağladığını öne sürmüştü.

Ali Murat Alatepe dün İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker bugün Ali Murat Alatepe'nin suç duyurusu dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşarak "Akşam saatlerinde size süslü sülümanın ekipten olan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin gerçek hikayesini yazacağım" dedi.

PEKER'DEN YENİ İDDİALAR

Peker bunun ardından Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, AKP'li Ali Murat Alatepe'ye yönellik yeni iddialarda bulundu. Cinayetten, mala çökmeye kadar birçok iddia öne süren Peker, Alatepe'nin gazeteci Ali Tarakçı'yı silahla yaralattığını da ileri sürdü.

Peker ayrıca, Alatepe'nin AKP meclis üyesi olduktan sonraki yükselişiyle ilgili iddialarda bulunarak, "Bu şahıs meclis üyesi seçildikten sonra Yüce Allah ona yürü ya kulum dedi. Şu anda Büyükçekmece Tepekent villalarında oturuyor. Oradaki villaların fiyatı 5 milyon tl ile 12 milyon tl arası değişiyor (ne güzel dünya). Bu şahıs belediye meclis üyeliklerinin haricinde 2012 - 2019 yılları arasında siteler ve toplu konutlardan sorumlu belediye danışmanlığı da yaptı" ifadelerini kullandı.

Peker ardından, Ekrem Görçeker ismini işaret ederek, Alatepe'nin belediye başkanı olduğu esnada belediyenin tüm araçlarını kiraladığını da öne sürdü ve "Ekrem Görçeker şu anda da Ak Parti Genel Merkez teşkilat başkan yardımcısı İç Anadolu bölge sorumlusu. Şimdi bunlar işin eğlence kısmıydı, ciddi konulara gelmek lazım. Esenyurt’un en işlek bölgesindeki gurme restorantı eniştenin üzerine yapsan da herkes biliyor sahibi sensin" dedi.

1-Kıymetli dostlarım, Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nu kadın tezgahı ile istifaya zorlayıp yerine geçen ali murat alatepe isimli eski belediye başkanı organize şubeye giderek beni yalanlamış. Sizlerin de bileceği üzere ben yalanlama işini hiç sevmem. — Sedat Peker (@sedat_peker) July 5, 2021

Peker'in paylaşımları şu şekilde: