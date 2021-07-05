Sedat Peker 'Esenyurt' iddialarını sürdürüyor
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe hakkında yeni iddialarda bulunarak, Ekrem Görçeker ismini de işaret etti.
Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in Necmi Kadıoğlu’na tuzak kurarak Esenyurt Belediye Başkanı olduğunu öne sürdüğü Ali Murat Alatepe dün Organize Suçlar Şubesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Peker, Ali Murat Alatepe'nin verdiği ifadenin tutanağını bugün Twitter hesabından yayınlamıştı.
Peker iki gün önce yaptığı paylaşımda Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kasası olduğunu öne sürmüştü.
"Bu kardeşler aynı zamanda Esenyurt Üniversitesi’nin sahipleridir. Orhan Özyurt bu üniversitenin mütevelli heyeti başkanıdır. Bu kardeşler sahibi oldukları Özyurt A.Ş.’yi konkordato ilan ettirerek karun kadar zengin oldukları halde, alacaklıların paralarının üstüne çökmüşlerdir" ifadesini kullanan Peker, Yüksel ve Orhan Özyurt'un iki önceki dönem Esenyurt Belediye Başkanı olan Necmi Kadıoğlu'na tuzak kurarak belediye başkanlığına AKP'li meclis üyesi Ali Murat Alatepe'nin seçilmesini sağladığını öne sürmüştü.
Ali Murat Alatepe dün İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker bugün Ali Murat Alatepe'nin suç duyurusu dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşarak "Akşam saatlerinde size süslü sülümanın ekipten olan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin gerçek hikayesini yazacağım" dedi.
PEKER'DEN YENİ İDDİALAR
Peker bunun ardından Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, AKP'li Ali Murat Alatepe'ye yönellik yeni iddialarda bulundu. Cinayetten, mala çökmeye kadar birçok iddia öne süren Peker, Alatepe'nin gazeteci Ali Tarakçı'yı silahla yaralattığını da ileri sürdü.
Peker ayrıca, Alatepe'nin AKP meclis üyesi olduktan sonraki yükselişiyle ilgili iddialarda bulunarak, "Bu şahıs meclis üyesi seçildikten sonra Yüce Allah ona yürü ya kulum dedi. Şu anda Büyükçekmece Tepekent villalarında oturuyor. Oradaki villaların fiyatı 5 milyon tl ile 12 milyon tl arası değişiyor (ne güzel dünya). Bu şahıs belediye meclis üyeliklerinin haricinde 2012 - 2019 yılları arasında siteler ve toplu konutlardan sorumlu belediye danışmanlığı da yaptı" ifadelerini kullandı.
Peker ardından, Ekrem Görçeker ismini işaret ederek, Alatepe'nin belediye başkanı olduğu esnada belediyenin tüm araçlarını kiraladığını da öne sürdü ve "Ekrem Görçeker şu anda da Ak Parti Genel Merkez teşkilat başkan yardımcısı İç Anadolu bölge sorumlusu. Şimdi bunlar işin eğlence kısmıydı, ciddi konulara gelmek lazım. Esenyurt’un en işlek bölgesindeki gurme restorantı eniştenin üzerine yapsan da herkes biliyor sahibi sensin" dedi.
1-Kıymetli dostlarım, Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nu kadın tezgahı ile istifaya zorlayıp yerine geçen ali murat alatepe isimli eski belediye başkanı organize şubeye giderek beni yalanlamış. Sizlerin de bileceği üzere ben yalanlama işini hiç sevmem.— Sedat Peker (@sedat_peker) July 5, 2021
Peker'in paylaşımları şu şekilde:
- 1-Kıymetli dostlarım, Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nu kadın tezgahı ile istifaya zorlayıp yerine geçen Ali Murat Alatepe isimli eski belediye başkanı organize şubeye giderek beni yalanlamış. Sizlerin de bileceği üzere ben yalanlama işini hiç sevmem.
- 2-Bu şahıs kendinin masumiyetini, dürüstlüğünü anlatmış ya, şimdi ben size gerçekte kim olduğunu anlatayım. Bu şahıs Esenyurt 2316. Sokak Çağdaş Kent 4. Blok 5. Kat daire 24’te kiracı olarak oturuyordu. Oturduğu daire ucuz bir daire olmasına rağmen orada kiracıydı çünkü...
- 3-...hiç parası yoktu. Ayrıca da çok eski bir model, mavi renkli Ford marka araban vardı. Bu şahıs meclis üyesi seçildikten sonra Yüce Allah ona yürü ya kulum dedi. Şu anda Büyükçekmece Tepekent villalarında oturuyor.
- 4-Oradaki villaların fiyatı 5 milyon tl ile 12 milyon tl arası değişiyor (ne güzel dünya). Bu şahıs belediye meclis üyeliklerinin haricinde 2012 - 2019 yılları arasında siteler ve toplu konutlardan sorumlu belediye danışmanlığı da yaptı (bu danışma işleri çok bereketli geçmiş).
- 5-Şu anda oğlu Renault’un Captur model jipine biniyor. Kız evladının arabası yine Renault marka. Kendisi de Renault’un Koleos model jipine biniyor. Bunlar da pahalı araçlar ancak bu araçların markasını şu sebeple söyledim. Bu araçların hepsi ekrem görçekerin sahibi olduğu…
- 6-...Esenyurt Renault bayisinden alındı. Tesadüf bu ya, Ekrem Görçeker isimli şahıs bu kişinin belediye başkanı olduğu dönemde belediyenin tüm araçlarını kiralayan şahıs. Ekrem Görçeker isimli şahıs Büyükçekmece Ak Parti ilçe başkanlığı da yaptı.
- 7-Ekrem Görçeker şu anda da Ak Parti Genel Merkez teşkilat başkan yardımcısı İç Anadolu bölge sorumlusu. Şimdi bunlar işin eğlence kısmıydı, ciddi konulara gelmek lazım. Esenyurt’un en işlek bölgesindeki gurme restorantı eniştenin üzerine yapsan da herkes biliyor sahibi sensin.
- 8-Eniştenin üzerine yaptığın bu lüks mekanda enişten Adem Örenci'yle ortak. O bölgede büyük projeler yapan Eval İnşaat var. Eval İnşaat'ın sahibi Aydın Arvas. Adem Örenci ve Medet Anlı, Aydın Arvas ve avukatını vurmaktan 1.5 - 2 sene cezaevinde kaldılar...
- 9-...(Ali Murat Alatepe geliyor gelmekte olan.). Vurulan müteahhit Aydın Arvas, senin Necmi Başkan düştükten sonra sen belediye başkanı olunca 2000 dairelik bir proje yapmak için müracaat ediyorlar. Görüntüde eniştenin ortağı olan ancak aslında senin işerini yapan Adem Örenci…
- 10-...Eval İnşaat ismine benzeyen bir firma kurup belediyeye müracat ediyorlar, sen de ruhsat iznini onlara veriyorsun. Düşünceniz neredeyse bir kasaba büyüklüğünde olacak olan proje gecikmesin diye eval inşaat onlarla anlaşma yapar diye düşünüyorsunuz.
- 11-Ancak öyle olmuyor. Adam dik kafalılık yapıp dava açıyor. Avukatı Erzat Çiftçi mahkemede davayı kazanıyor. Dosya istinafa gidiyor. İşte bu meyanda senin ortak Adem Örenci hem mütahit Aydın Arvası hem de avukatını silahla vuruyor.
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