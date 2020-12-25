' Zeus Sunağı öz vatanı Bergama’ya dönmelidir'

25 Aralık 2020 Cuma, 12:01

Bergama eski Belediye Başkanlarından Sefa Taşkın, Mehmet Gönenç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, Meclis Üyeleri, İl Kültür Müdürlüğü ve Büyükşehir Turizm Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Antik çağdan Roma ve Bizans’a, Selçuklu Devletinden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar 5 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Bergama'dan kaçırılan Zeus Sunağı’nın kendi öz yurduna olan hasretinin artık sona ermesi gerektiğine dikkat çekti.

Zeus Sunağı’nın Almanya’dan geri getirilmesi ile ilgili olarak Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de açıklayan Başkan Koştu, “Zeus Sunağı ile ilgili tüm isteklerimizi, kaygılarımızı ve taleplerimizi ilettim. Bakanımız, uluslararası diplomasinin başlatılması ve Zeus Sunağı’nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmanın bakanlık nezdinde yürütüleceğini ve destek vereceğini ifade etti. Talebimizin güçlü bir şekilde tüm dünyaya duyurulmasını sağlayacağımıza inanıyorum” dedi. İZMİR / Cumhuriyet