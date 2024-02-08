08 Şubat İZMİR BORNOVA elektrik kesintisi: BORNOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:23

İZMİR BORNOVA ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BORNOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BORNOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 09:00:29.989-2024-02-08 15:00:43.592 saatleri arasında Yakaköy; Kiraz, KİRAZ, POYRAZ, kiraz elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:29.989-2024-02-08 15:00:43.592 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:57.353-2024-02-08 15:00:05.602 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:57.353-2024-02-08 15:00:05.602 saatleri arasında Yeşilova; 4047. Sk., , 4027. Sk., 4045. Sk., 4076. Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:59.266-2024-02-08 15:00:09.388 saatleri arasında Yeşilova; 4045. Sk., elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:59.266-2024-02-08 15:00:09.388 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır