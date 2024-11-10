İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 08:10

İstanbul'da Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Etiketler: #İstanbul #kaza #yaralı #yolcu otobüsü

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