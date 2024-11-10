İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul'da Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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