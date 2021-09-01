1 Eylül Dünya Barış Günü: 2021'in ilk 6 ayında en az bin 540 yaşam hakkı ihlali

01 Eylül 2021 Çarşamba, 14:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yayımladı.

"Temmuz ve Ağustos aylarında yaşadığımız olaylar 'barış'ın, kardeşçe, farklıkları kabul ederek yaşamanın önemini bir kez daha gösterdi" diyen Tanrıkulu, Türkiye'de son 6 ayda yaşanan hak ihlallerine, kadın cinayetlerine, LGBTİ+'lara yönelik homofobik saldırılara ve Temmuz-Ağustos döneminde yaşanan ırkçı saldırılara ilişkin bilgiler paylaştı.

SON 6 AYIN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Tanrıkulu'nun açıklamasına göre, Türkiye’de 2021 yılının ilk 6 ayında en az bin 540 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.

Basın açıklamasında AKP iktidarının saldırılara ilişkin "siyasi değil" açıklamasında bulunduğunu hatırlatan CHP'li Tanrıkulu şunları kaydetti:

"Uzun zamandır olduğu gibi yine barışsız bir Dünya Barış Günü… Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de -yine- korona salgınının gölgesi altında kutlanan Barış Günü bu yıl daha da önem kazandı… Temmuz ve Ağustos aylarında yaşadığımız olaylar 'barış'ın, kardeşçe, farklıkları kabul ederek yaşamanın önemini bir kez daha gösterdi.

Başta Taliban’dan kaçan Afgan göçmenlerin Türkiye’ye gelmesi, orman yangınları ve sel felaketleri akabinde ırkçı saldırganlık çok ağır sonuçlar doğurdu. Ekonomik kriz nedeniyle zaten diken üstünde duran Türkiye’de, ırkçı kışkırtmaların, komplo teorilerinin ortaya atılması birçok kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep oldu. Bunda , AKP Hükümetleri döneminde sürekli devam eden ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı politikaların da etkisi fazladır.

Kadın cinayetleri, barışçı toplantı ve gösterilerin zor kullanılarak engellenmesi gibi “Barış Hakkı” başlığı altında ele alınacak olaylara girmeden sadece ırkçı saldırılara, farklı ırk, din, cinsel yönelimleri hedef alan nefret suçlarına bakmak bile yeterince aydınlatıcı olacaktır.

- 21 Temmuz Günü Konya Meram İlçesinde yaklaşık 60 kişilik bir grubun saldırısı sonucu Hâkim Dal (43) öldü, 2 kişi ise yaralandı.

İlk saldırının Mayıs Ayında yaşanmasına karşın 30 Temmuz günü Konya’da Dedeoğulları ailesinden yedi kişi öldürüldü.

Olayın tümüyle ortada olmasına, siyasal ve toplumsal içeriğinin belli olmasına karşın yetkililer tarafından yine “siyasi değil” açıklaması yapıldı.

"SİYASİ DEĞİL' AÇIKLAMASI YAPILDI"

Saldırıyı protesto amacıyla 31 Temmuz günü HDP tarafından İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen eylemden sonra dağılanlara Kasımpaşa Mahallesinde ırkçı bir grup saldırdı.

- 19 Temmuz günü Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kişiler Kürtçe konuştukları gerekçesiyle ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Olayda 7 kişi yaralandı.

- Trans kadın Beren Ecmel, 26 Temmuz Günü İstanbul Şişli’de kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı sonucu yüzünden yaralandı.

- 2 Ağustos günü Antalya Elmalı İlçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Kurğa ailesinin fertleri “Siz Kürtsünüz, bizim topraklarımızı terk edin” diyen ırkçı bir grubun saldırısına maruz kaldı.

Bu ve benzeri olaylara yönelik 'siyasi değil' açıklaması yapıldı…"

"SAVAŞA HAYIR"

Tanrıkulu, açıklamasının sonunda sözlerini şöyle noktaladı:

"Barışın ‘yaşam’a imkan tanıdığı bir ortamda, tüm felaketlerde yaşamını yitirenleri rahmetle anarak, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bir kez daha sesleniyorum: barış yaşatır, savaşa hayır!"