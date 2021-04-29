1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilenler Kazancı Yokuşu’nda anıldı

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

İstanbul’da 78’liler Girişimi’nin öncülüğünde birçok örgüt ve parti, 1 Mayıs 1977’de Taksim Kazancı Yokuşu’nda katledilenleri andı. Taksim Kazancı Yokuşu’ndaki “1 Mayıs 1977 katliamında yaşam hakları ellerinden alınan 35 insanımıza adalet” yazılı pankartın açıldığı anmaya HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı.

Kazancı Yokuşu’nda katledilenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından örgütler adına yapılan ortak açıklamayı okuyan 78’liler Girişimi’nden İsmail Ağan, “1977 yılında Taksim Meydanı’nda 500 bin işçi, emekçi, kadın, genç silahlı ve bombalı saldırıya uğradı. Şu an açıklama yaptığımız Kazancı Yokuşu’nda, 8’i kadın, 35 insanımız bu saldırı sonucu öldürüldü. 126 kişi de yaralandı. Bu meydanda düzenlenen ve tarihe ‘1 Mayıs Katliamı’ olarak geçecek katliamla ilgili bir mahkeme açıldı. O mahkemede, 98’i ölenlerin arkadaşı olan, ilerici, devrimci insanlar olayın asli faili yapılmak istendi, yargılandı. AKP iktidarı, 2010 anayasa referandumundan önce, 1 Mayıs 1977, 1978 Maraş ve 1980 Çorum katliamlarını araştırmak için Meclis bünyesinde bir ‘Adalet Komisyonu’ kurulduğunu kamuoyuna açıkladı ancak ne 1 Mayıs katliamının, ne sözü geçen diğer katliamların suçlularının açığa çıkarılması ve yargılanması yönünde hiçbir adım atılmadı. Çok geçmeden anlaşıldı ki iktidar, anayasa referandumu sonuçlarını etkilemek için siyaset yapıyor. Halkın acılarını politik gündem malzemesi yapmak adaletsizliktir. Katledilen 35 insanımız için adalet istiyoruz” diye konuştu. Açıklamanın ardından yokuşa karanfiller bırakıldı.

TEMSİLİ KUTLAMA OLACAK

DİSK de Şişli’de Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde 1 Mayıs etkinlikleri tanıtım toplantısı düzenledi. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “1 Mayıs’ı bu yıl, geçen yıl da olduğu gibi pandemi koşullarında karşılıyoruz. Temsili biçimde kutlamalarımızı alanlarda, meydanlarda ve işyerlerinde sürdüreceğiz. Türkiye işçi sınıfı açısından 1 Mayıs mücadelesi, 1 Mayıs’ın ve Taksim’in özgürleştirilmesi mücadelesi aynı zamanda sınıf mücadelesinin tarihidir” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu üyeleri ise Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi Sağlık Emekçileri Anıtı önünde bir araya gelerek çelenk bıraktı. “Yaşatan biziz, öldüren kapitalizm” pankartının açıldığı eylemde, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganı atıldı. Eğitim- Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak, salgın sürecinde yaşamını yitiren sağlık emekçilerini unutamayacaklarını belirterek, “Bizler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, bilimi, emeği ve yaşamı öncelemeyen bir anlayışla yönetilenler, daha ağır bedeller ödüyoruz. Şeffaf olmadığını bildiğimiz resmi verilerle bile salgınla mücadelede dünyanın en başarısızları arasında olan ülkemizde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sermayenin ve patronların çıkarları için, akıl, bilim ve milyonların sağlığı yok sayılıyor. Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz” diye konuştu.