10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi
Konya'da, 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Kılınçer'i elleriyle boğup öldüren İsmail Kılınçer'in, 4 gün önce, Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.
Konya'nın merkez ilçesi Karatay'da, 8 Mart akşamı, meydana gelen olayda, apartman görevlisi İsmail Kılınçer, 31 yaşındaki eşi Rabia Kılınçer’i pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer’i yere yatırıp, bacaklarının arasına alarak, elleriyle boğdu.
Evden çıkıp, kapıyı kilitleyen Kılınçer, polisi arayarak, "Ben birini öldürdüm" diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin Kılınçer’in, İsmail Kılınçer’in oğlu olduğunu belirledi.
Hüseyin Kılınçer’in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Kılınçer'in cenazesi, otopsinin ardından teslim alınıp, götürüldüğü Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ONU ÖLDÜRECEĞİMİ ANLATTIM, ÖZÜR DİLEYEREK ÖPTÜM"
Gözaltına alınan İsmail Kılınçer, emniyetteki ifadesinde, "Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım" dedi.
Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 9 Mart'ta tutuklanan İsmail Kılınçer'in avukatı da tutukluğa itiraz edip, müvekkilinin 2 yıldır hareketlerini kontrol edemediğini öne sürerek, akıl ve ruh sağlının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etti. Bunun üzerine Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Kılınçer’e, burada yapılan tetkikler sonucu akıl sağlığının yerinde olduğu raporu düzenlendi.
Adana Cezaevi'ne sevk edilen İsmail Kılınçer, 4 gün önce, kendisini asarak, yaşamına son verdiği belirtildi. Kılınçer'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verildiği belirtildi.
Video Haberler
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi
- Birileri 'sus' dedi, Kıbrıs'a gitti
- Dolar ateş aldı
- Bir dönümünden 100 bin lira kazanıyor
- İstismar edildiği ortaya çıktı, fail tutuklandı
- Mahkeme marina kararını verdi