10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Osman Kavuncu Mahallesi'nde üzerinde kimliği olmayan kişiyi gözaltına aldı.
Sorgulamada E.A. (37) olduğu belirlenen kişinin, hırsızlıktan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
E.A, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.
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