10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 15:35
10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Osman Kavuncu Mahallesi'nde üzerinde kimliği olmayan kişiyi gözaltına aldı.

Sorgulamada E.A. (37) olduğu belirlenen kişinin, hırsızlıktan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

E.A, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.


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