10 yıl sonra ilk: İsrail yolcu uçağı, Türkiye’de iniş yaptı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 17:02

Aralık ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım” diyerek ifade ettiği Türkiye-İsrail ilişkilerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi, 10 yıl aradan sonra İsrail'e ait bir yolcu uçağının pazar günü (7 Şubat) İstanbul Havalimanı'na indiğini yazdı.

Gazete, İsrailli ATR72 firmasına ait uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için Türk ve İsrail yetkililerinden tam onay aldığını belirtti.

Habere göre İsrail yetkilileri, daha önce herhangi bir uçağın İsrail'in koruması olmadan dünyanın herhangi bir bölgesine iniş yapmasına izin vermediklerini belirtti.

Uzun bir aradan sonra İsrail'e ait bir uçağın İstanbul'a inmesi gözleri tekrar İsrail-Türkiye ilişkilerine çevirdi.

Geçen yıl mayıs ayında ise, İsrail Havayolları El Al 10 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye kargo uçuşu gerçekleştirmişti.



