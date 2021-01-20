'100 Yıl Beuys' seminer dizisi başlıyor
Akbank Sanat kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sanatçı Joseph Beuys’un 100. Yaşı anısına; Prof. Dr. Marcus Graf’ın moderasyonuyla farklı alanlardan gelen uzmanların katıldığı bir seminer dizisi gerçekleştirilecek.
Akbank Sanat, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanatı derinden etkileyen sanatçı Joseph Beuys’un 100. Yaşı anısına; Prof. Dr. Marcus Graf’ın moderasyonuyla farklı alanlardan gelen uzmanların katıldığı bir seminer dizisi gerçekleştirecek.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanatı derinden etkileyen Joseph Beuys; devrim niteliğindeki yaratıcılık ve katılımcılık nosyonlarıyla, hümanist bir toplum yaratmak için başvurduğu mistisizm ve politika kombinasyonlarıyla kendisinden sonraki birçok nesil için ilham kaynağı olma niteliği taşıyor.
Akbank Sanat’ın Youtube kanalında Ocak – Ekim 2021 boyunca yayımlanacak şöyleşiler; Beuys’un sosyo-kültür ile sosyo-politika, spiritüalizm ile bilim, sanat üretimi ile sanat paylaşımı arasında geçişler gösteren külliyatını anlatarak daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.
Seminer dizisinin ilk iki konuşması:
“Joseph Beuys Üzerine”
Konuşmacı: Marcus Graf
“Beuys ve Doğa”
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Didem Kara Sarıoğlu (Işık Üniversitesi GSF-Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı)
Moderasyon: Prof. Dr. Marcus Graf
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