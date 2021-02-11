12 yaşındaki Ali ölü bulundu
Antalya'da evlerinin yakınında bulunan dağa çıkan 12 yaşındaki Ali Kazım Ülker’in, kayalık alanda cesedi bulundu. Anne Habibe Ülker ile kardeşleri, Ülker'in ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi.
Habibe- Hasan Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında evlerinin yakınındaki dağa çıktı. Kısa sürede gözden kaybolan Ali Kazım Ülker'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposu yakınlarında görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler, Ali Kazım Ülker’i bu bölgede aramaya başladı. Arama çalışmasına, bölgeyi iyi bile bir çoban ve kardeşi de katıldı.
Havanın kararması ve bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri, termal kameralı dron ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu Ülker'in cansız bedeni, dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu.
Çalışmaları yakından izleyen ve son dakikaya kadar kendisine ölüm haberi verilmeyen anne Habibe Ülker ile çocuğun ağabeyleri, ekiplerin Ali Kazım Ülker'in cansız bedenini getirmesi ile sinir krizi geçirdi. Aile güçlükle sakinleştirilirken Ülker'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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