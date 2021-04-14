Pankart yasaklarına CHP il ve ilçe teşkilatlarından tepki geldi

14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

CHP’nin Merkez Bankası rezervlerinde bulunan 128 milyar doların kayıp olduğuna ilişkin hazırladığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri il binalarına astıkları gerekçesiyle CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, CHP Aydın İl Başkan Yardımcıları Mustafa Ertekin, Serdar Alptekin, Özge İnceoğlu, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Kurnaz, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ifade verdi. Emniyette ifadeleri alınan başkanlar “Paranın nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz” dediler.

CHP İstanbul İl Örgütü de Bakırköy’de “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerle ilgili açılan soruşturmalara ilişkin basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Soru sormak ne zamandan beri suç oldu. Hakaretin olmadığı, tehdidin olmadığı, iftiranın olmadığı bu pankartlarımız gece yarısı operasyonları ile hukuksuz bir şekilde suç işlenerek kaldırılıyor. Ne yaparsanız yapın CHP olarak biz yurttaşlar adına bu soruyu sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu söz konusu afişleri il binası ve 39 ilçe binasına da asacaklarını söyledi.

Öte yandan CHP Edirne İl Başkanlığı’na asılan pankart da gece yarısı polisler tarafından indirildi. İl Başkanı Fevzi Pekcanlı “Mudanya’da üzerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı silueti bulunan afiş kaldırılınca biz de siluet koymadık. Uzunköprü’deki afişlerde ise Saray silüeti bulunuyordu. Her iki afiş de savcılık kararıyla kaldırılınca amacın paranın akıbetini sormak olduğu ortaya çıktı” dedi.

CHP Mersin İl Başkanlığı’nın hazırlattığı “128 milyar dolar nerede?” afişlerine de savcılığın sözlü talimatı olduğu gerekçesiyle polis tarafından el konuldu. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, “O para bütün halkındır, emeğinin karşılığıdır. Satanlar, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının hangi yöntemle kimlere, kaça satıldığını bu millete açıklamak zorundadır” dedi.

CHP’NİN ‘128 MİLYAR NEREDE?’ ÖNERGESİNE RET



TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin, “Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doların hangi yöntemlerle, kime satıldığı” ile ilgili genel görüşme önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Oylama öncesi konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Erdoğan’ın ‘şahsım hükümeti’ işbaşına geldiğinden beri Merkez Bankası kasasına girmesi gereken 128 milyar dolar buharlaştı. Bu rezervi neden, kime, kaça sattınız?” dedi. AKP’li Mustafa Savaş da Türkiye’nin salgın döneminde olduğunu söyleyerek, “Tüm kesimlerin döviz taleplerinin karşılanması için rezervlerin kullanılması gerekebilir. Aksi halde ya faiz artıracaksınız ya da IMF’ye gideceksiniz. Bu yöntemlere başvurmadan bir mücadeleye girmek belli ki birilerini rahatsız etti” savunmasını yaptı.