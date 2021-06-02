'128 milyar dolar nerede?' sorusuna TBMM'den ret: Sorulamayacak konular

02 Haziran 2021 Çarşamba, 17:04

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın, 128 milyar dolar rezerve ilişkin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu'nun sorularına karşılık Meclis Başkanı Şentop, "Sorulamayacak konular" diyerek yeniden düzenlenmesi için gönderdi.

TBMM İçtüzüğü'nün "Sorulamayacak konular" başlıklı 97'nci maddesi ve "Yazılı soru" başlıklı 96'ncı maddesini atıf yapan Şentop, önergedeki bazı soruların İçtüzüğe aykırılık taşıdığını bildirdi. Bu soruların çıkarılması ve yeniden düzenlenmesi durumunda önergenin işleme alınabileceğini belirtti.

SORULAMAYAN SORULAR

Tanrıkulu'nun önergesinde yer verdiği sorular şöyle:

"128 milyar rezerv kime satıldı? Rezerv neden satıldı? Satışın sorumluluğu kimde? 128 milyar rezerv esnafa mı gitti? 128 milyar rezerv çiftçiye mi gitti? 6. 128 milyar rezerv işçiye mi gitti? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç adet alt gelir grubu konutu yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile ne kadar girişimciye 50'şer bin lira destek verir? 128 milyar dolarlık rezerv ile asgari ücret üzerinden kaç kişiye kaç yıl arayla maaş ödenir? 10. 128 milyar dolarlık rezerv ile memura kaç yıl yüzde 1.8 maaş zammı yapılır?

128 milyar dolarlık rezerv ile kaç çifte 10'ar bin TL evlilik yardımı yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç adet yeni hizmet binası yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç üniversite öğrencisine 4 yıllık öğrenimleri boyunca aylık 300 TL burs verilir? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç köye içme suyu şebekesi yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç köye yol yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç köye kanalizasyon sistemi yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç köye foseptik sistemi yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç adet sulama göleti yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç güneş enerjisi santrali kurulur? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç adet açık deniz petrol platformu yapılır?

128 milyar dolarlık rezerv ile kaç adet petrol rafinerisi yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç adet petrol arama gemisi yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç adet derin petrol sondaj kulesi alınır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç kilometrelik hızlı tren hattı yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç kilometre asfaltsız duble yol yapılır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç adet kar püskürtme ve yol açma makinesi alınır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç adet 4x4 paletli ambulans alınır? 128 milyar dolarlık rezerv ile 3x7 m ölçülerinde iki odalı tam 300 bin konteyner alınır? 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç kilometrelik metro yapımı gerçekleştirilir?