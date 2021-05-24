CHP'li Özel duyurdu: '128 milyar dolar nerede' afişi yerine tekrar asılacak

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:09

CHP'nin parti ve belediye binalarına astığı "128 milyar dolar nerede" afişi, koronavirüse karşı alıanan önlemler kapsamında ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle teker teker kolluk kuvvetleri tarafından kaldırılmıştı. Tartışmalar sürerken afişlerin hukuksuz gerekçelerle kaldırıldığı belirtliyordu. Konuya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AFİŞE EL KOYMA KARARI KALDIRILDI

Savcılık kararıyla, CHP Edirne İl Başkanlığı’nın binasına astığı ve 13 Nisan’da kaldırılan '128 milyar dolar nerede' afişi yerine tekrar asılacak. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi’nin 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazları kabul edildi ve mahkemece afişe el koyma kararı kaldırıldı.

"YERİNE TEKRAR ASILACAK"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İtiraz kabul edildi: CHP Edirne İl Başkanlığı’nın astığı ve savcılık kararıyla kaldırılan '128 milyar dolar nerede' afişi yerine tekrar asılacak" haberini sosyal medya hesabından paylaştı.



