CHP'li Özel duyurdu: '128 milyar dolar nerede' afişi yerine tekrar asılacak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İtiraz kabul edildi: CHP Edirne İl Başkanlığı’nın astığı ve savcılık kararıyla kaldırılan '128 milyar dolar nerede' afişi yerine tekrar asılacak" haberini paylaştı.
CHP'nin parti ve belediye binalarına astığı "128 milyar dolar nerede" afişi, koronavirüse karşı alıanan önlemler kapsamında ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle teker teker kolluk kuvvetleri tarafından kaldırılmıştı. Tartışmalar sürerken afişlerin hukuksuz gerekçelerle kaldırıldığı belirtliyordu. Konuya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
AFİŞE EL KOYMA KARARI KALDIRILDI
Savcılık kararıyla, CHP Edirne İl Başkanlığı’nın binasına astığı ve 13 Nisan’da kaldırılan '128 milyar dolar nerede' afişi yerine tekrar asılacak. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi’nin 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazları kabul edildi ve mahkemece afişe el koyma kararı kaldırıldı.
"YERİNE TEKRAR ASILACAK"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İtiraz kabul edildi: CHP Edirne İl Başkanlığı’nın astığı ve savcılık kararıyla kaldırılan '128 milyar dolar nerede' afişi yerine tekrar asılacak" haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
İlgili Haberler
- CHP'li Özgür Özel'den 'test kiti ve maske götürdü' tepkisi: Kazıklanmasaydık!
- Özgür Özel'den Cumhur İttifakı'na üç bileşen eleştirisi: AKP, MHP, mafya
- Özgür Özel'den, Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' tepkisi: Kapatmaya çalışıyor
- CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye yapılan saldırıya tepki
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün