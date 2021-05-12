128 milyar dolar tartışmasının merkezindeki yasa değişiyor
Kapsamında 18 yaşından küçük çocukları bireysel emeklilik sistemine dahil edecek düzenlemenin de bulunduğu torba teklifte, 128 milyar doların satış protokolüne dayanak gösterilen yasa değişiyor.
AKP’nin Meclis’e sunduğu “torba teklifte” 128 milyar dolar tartışmasında Merkez Bankası ile Hazine Müsteşarlığı arasında Şubat 2017’de imzalanan protokole dayanak gösterilen 4059 sayılı “Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Yasa”da yer alan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılıyor.
Komitenin kuruluş amacı, “finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında işbirliği sağlanması” olarak açıklandı.
Torba teklifle küçük çocukları için birikim yapmak isteyen ebeveynlere çocukları adına BES’te birikim yapabilme olanağı tanınırken ayrıca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, meslek kuruluşlarındaki birikimler de 31 Aralık 2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarılabilecek.
Ayrıca bütçe hazırlık sürecinin parçaları olan Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Plan tek bir belge haline getirilecek.
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