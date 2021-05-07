'128 milyar dolar'da sıkışan AKP, animasyonda bile yalana sarıldı
CHP, AKP'nin "Yalan Üretim Merkezi" adlı animasyonuna bugün verdiği yanıtta, gerçeklerin nasıl çarpıtıldığını ortaya koydu. Gazetemizin manşetinde yer alan "Video savaşları" haberinin içinde yer alan "QR koduna" cep telefonunuzun fotoğraf uygulamasından erişim sağladınızda 'asıl gerçekleri' göreceksiniz.
AKP'nin "Yalan Üretim Merkezi" adlı animasyonuyla kendisini "iyice zor duruma" düşürdüğü anlaşıldı. CHP, bugün çizgi filmle verdiği yanıtında AKP'nin videosunda da yer alan “Ambulans uçaklar yandaşlar için kullanılıyor” iddiasını yeniden gündeme getirdi.
AKP'nin videosunda da yer alan “Ambulans uçaklar yandaşlar için kullanılıyor” iddiası, yeniden gündemde. AKP'nin videosunda da yer alan “Ambulans uçaklar yandaşlar için kullanılıyor” iddiasına ilişkin olarak, CHP'li Fikret Şahin, Türkiye’ye getirilen bir kişinin nakil sürecine ilişkin görüntülere dikkat çekti. Şahin "Görüntülerin sansürlenmemiş hali izlendiğinde siyasi reklam ortada. Yürüyerek gelen hasta apronda soyunuyor. Yere düşen maske çocuğa takılıyor. Hiçbir yetkili yok. AKP’nin reklamını yapan dernek işin içinde” dedi.
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