Erdoğan'a YouTube canlı yayınında "128 dolar" tepkisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En uzun iftar sofrası” etkinliğinde canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın YouTube üzerinden yayınlanan etkinliğine izleyicilerden gelen yorumlar dikkat çekti.

ANKA
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:36
Erdoğan'a YouTube canlı yayınında
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan  “En uzun iftar sofrası” etkinliğinde canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. 560 gencin katıldığı bildirilen etkinliği YouTube'dan izleyenlerden dikkat çeken yorumlar geldi. 

YouTube’daki canlı yayın sayfasının “sohbet” bölümünde birçok izleyicinin, “128”, “128 kere maşallah”, “Yüz yirmi sekiz?” yazdığı görüldü.

Erdoğan’ın daha önce üniversite sınavına girecek öğrencilerle yaptığı benzer bir canlı yayın sırasında da yoğun eleştiriler ve tepkiler üzerine canlı yayın sayfasının sohbet kısmı kullanıma kapatılmıştı.


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