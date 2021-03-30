13 kişinin cinsel istismarına uğradığını belirten B.K yardım çağrısında bulundu: 'Kurtarın beni'

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, Emniyet Müdürlüğüne gidip, şantaj ile 2 yıldır cinsel istismara uğradığını belirterek, "Kurtarın beni" diye yardım istedi. B.K'nın ifadesi doğrultusunda polisin yaptığı çalışma sonucu, cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

DHA
30 Mart 2021 Salı, 20:13
13 kişinin cinsel istismarına uğradığını belirten B.K yardım çağrısında bulundu: 'Kurtarın beni'
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Elbistan'da S.A. (19), yaklaşık 2 yıl önce B.K.'nın görüntülerini çektikten sonra tehdit ederek cinsel istismarda bulundu. S.A. daha sonra görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği B.K.'yı iddiaya göre erkek arkadaşlarıyla da istismara maruz bıraktı. Yaklaşık 2 yıldır cinsel istismara maruz kalan B.K., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.,

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

B.K.'nın ifadesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, B.K.'nın isimlerini verdiği şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çocuğu istismar ettikleri öne sürülen S.A.'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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