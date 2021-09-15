13 korku filmi izleyene bin 300 dolar verilecek
Financebuzz isimli şirket, belirledikleri 13 korku filmini izleyerek film sırasında kalp atışını ölçen bir kişiye bin 300 dolar vermeyi teklif ediyor.
Financebuzz internet sitesinden duyurulana göre, görev için belirlenen kişiye, görevi tamamlaması için bin 300 dolar ödenmesinin yanı sıra, film kiralamalarını karşılamak için 50 dolarlık bir hediye kartı ve kalp atış hızlarını kaydetmesi için kalp atışını ölçen bir saat gönderilecek. Kişi, gönderilen bu saatle 13 korku filmini izlerken kalp atışını ölçecek.
Şirket, bu sayede filmin korkunçluk seviyesinin yapım bütçesine bağlı olup olmadığını analiz edecek.
Görev için belirlenen filmler şunlar:
Saw
Amityville Horror
A Quiet Place
A Quiet Place Part 2
Candyman
Insidious
The Blair Witch Project
Sinister
Get Out
The Purge
Halloween (2018)
Paranormal Activity
Annabelle
Adayların 18 yaşında olması ve başvuruların 26 Eylül'e kadar yapılması gerekiyor. Belirlenen analistin filmleri 9 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında izlemesi gerekiyor.
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