13 korku filmi izleyene bin 300 dolar verilecek

Financebuzz isimli şirket, belirledikleri 13 korku filmini izleyerek film sırasında kalp atışını ölçen bir kişiye bin 300 dolar vermeyi teklif ediyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:32
13 korku filmi izleyene bin 300 dolar verilecek
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Financebuzz internet sitesinden duyurulana göre, görev için belirlenen kişiye, görevi tamamlaması için bin 300 dolar ödenmesinin yanı sıra, film kiralamalarını karşılamak için 50 dolarlık bir hediye kartı ve kalp atış hızlarını kaydetmesi için kalp atışını ölçen bir saat gönderilecek. Kişi, gönderilen bu saatle 13 korku filmini izlerken kalp atışını ölçecek.

Şirket, bu sayede filmin korkunçluk seviyesinin yapım bütçesine bağlı olup olmadığını analiz edecek.

Görev için belirlenen filmler şunlar:

Saw

Amityville Horror

A Quiet Place 

A Quiet Place Part 2 

Candyman

 Insidious 

The Blair Witch Project

Sinister 

Get Out 

The Purge 

Halloween (2018)

Paranormal Activity 

Annabelle

Adayların 18 yaşında olması ve başvuruların 26 Eylül'e kadar yapılması gerekiyor. Belirlenen analistin filmleri 9 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında izlemesi gerekiyor.


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