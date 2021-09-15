13 korku filmi izleyene bin 300 dolar verilecek

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:32

Financebuzz internet sitesinden duyurulana göre, görev için belirlenen kişiye, görevi tamamlaması için bin 300 dolar ödenmesinin yanı sıra, film kiralamalarını karşılamak için 50 dolarlık bir hediye kartı ve kalp atış hızlarını kaydetmesi için kalp atışını ölçen bir saat gönderilecek. Kişi, gönderilen bu saatle 13 korku filmini izlerken kalp atışını ölçecek.

Şirket, bu sayede filmin korkunçluk seviyesinin yapım bütçesine bağlı olup olmadığını analiz edecek.

Görev için belirlenen filmler şunlar:

Saw

Amityville Horror

A Quiet Place

A Quiet Place Part 2

Candyman

Insidious

The Blair Witch Project

Sinister

Get Out

The Purge

Halloween (2018)

Paranormal Activity

Annabelle

Adayların 18 yaşında olması ve başvuruların 26 Eylül'e kadar yapılması gerekiyor. Belirlenen analistin filmleri 9 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında izlemesi gerekiyor.