15 Temmuz gazisi Emekli Albay Güven Şağban'dan “Mahrem” tepkisi

10 Ağustos 2021 Salı, 16:38

Tuğgeneral Ali Demir, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Kurmay Albay Aziz Yılmaz ve Albay Güven Şağban’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi verdikleri amansız mücadele sonrasında aralıklarla emekli edildi. Hatta Güven Şağban, Aziz Yılmaz ve Ali Demir haklarında verilen koruma kararı dahi kaldırıldı.

Bu süreç içerisinde, 15 Temmuz'daki FETÖ'cü kalkışmayı konu alan çeşitli belgeseller için kollar sıvandı. Ancak bazıları yayın onayı alamadı. Peki, gerekçekleri ne idi?

15 TEMMUZ'A DİRENEN ALBAYLARIN İSİMLERİ "MAHREM"DE YER ALMADI

15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve yayın onayı alan belgesellerden biri de TRT ekranlarında yayınlanan "Mahrem".

Geçen 14 Temmuz günü ilk bölümü yayınlanan "Mahrem", Anadolu Ajansı (AA) tarafından şu sözlerle duyrulmuştu: "FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri anlatan 'Mahrem' adlı belgesel bugün ilk bölümüyle ekranlara geliyor."

Belgeselin senaryosunu Gürkan Tanyaş'la birlikte kaleme alan, aynı zamanda "Mahrem"in yapımcılığını üstlenen Halis Cahit Kurutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeselde, ortalama bireyin nasıl soğukkanlı bir katile, ahlaki kaidelerden sıyrılmış bir fedaiye ve bir casusluk şebekesinin kullanışlı piyonuna dönüşme hikayesini anlattıklarını söylemişti.

Emekli Albay Güven Şağban ise Mahrem belgeseli için Twitter hesabından dikkat çeken bir eleştiride bulundu. Şağban, 15 Temmuz'da darbe girişimi başladığında Jandarma Genel Komutanlığı'nda infaz edilmekten ve FETÖ'cü albayın elindeki silah tutukluk yapınca kurtulan dönemin Jandarma İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı'ydı.

Şağban, şunları kaydetti:

"Dün gece TRT'de “MAHREM” dizisinin son bölümü vardı. Jandarma Genel Komutanlığı hikaye edilmişti. İçişleri Bakanlığı izin vermediği için karargahı kurtarmaya giden 4 albay, yani bizler, isimlerimiz zikredilmeden yer almışız. Herhalde hikayenin olmazsa olmazı olduğumuz için…"

Konu üzerine Cumhuriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Şağban, belgeselin yazarlarının kendilerine öncesinde ulaşmak için Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na müracat ettiklerini ancak onay alamadıklarını anlattı. "Bizi emekli ettiler. Ortada bir haksızlık var. O nedenle de isimlerimize yer verilmesine müsaade etmemişler" diyen 15 Temmuz Gazisi Şağban, "Dizideki anlatım kısımlarını bize anlattırmak istemişler. Ancak İçişleri Bakanlığı buna izin vermedi." dedi.

2016'DA BAKANLIK, YAPTIRDIĞI BELGESELİ YAYINLATMADI

İçişleri Bakanlığı 2016 yılında 15 Temmuz'un hemen ardından Fehmi Çalmuk'a FETÖ ile ilgili bir belgesel yaptırmıştı. Belgeselin adı ise "Ay Yıldızların Çocukları" idi. 4 albay üzerinden kurgulanan belgesele İçişleri Bakanlığı tarafından bu kez yayın izninin verilmemesi üzerine Çalmuk, belgeseli kitaplaştırdı.

Bu durumu anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Şağban, süreci şu şekilde anlattı:

"2016 yılında, 15 Temmuz sonrasında İçişleri Bakanlığı Fehmi Çalmuk'a FETÖ ile ilgili bir belgesel yaptırdı. Burada 4 albay da yer aldı. Sonra baktılar ki herhalde bizleri tasfiye edecekleri için bu belgeseli yayınlatmadılar. Fehmi Çalmuk Ay Yıldızın Çocukları belgeselinin parası da ödenmişti. Bu yüzden Çalmuk, belgeseli kitap haline getirdi."

"FETÖ İLE MÜCADELE EDENLERE KARŞI BİR TAVIR VAR"

Şağban şöyle devam etti:

"Cumhuriyete bağlı, sadece devletinden, milletinden ve hiyerarşiden emir alan Atatürkçü subaylara ve FETÖ ile mücadele edenlere karşı bir tavır var. Bu kişiler 2017 yılından beri tasfiye ediliyor. O akşamı bizim de anlatmamız gerekiyor ve buna müsaade edilmemiş. "

"BİZ HÂLÂ DAVALARIN TANIĞIYIZ"

Şağban son olarak, kendilerine içişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası'nın da verilmesinin engellendiğini belirtti. Şağban bu konuya ilişkin olarak, "Bütün gaziler Övünç Madalyası aldı. Bize verilmesi engelleniyor. Koruma kararlarımız kaldırılıyor ki biz hâlâ daha bu davaların tanığı, müştekisiyiz. Bizim verdiğimiz ifadelerle ceza alıyor bu adamlar" dedi.