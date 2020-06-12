15 Temmuz gazisi işten çıkarıldı

12 Haziran 2020 Cuma, 17:26

Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten 15 Temmuz gazilerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önündeki eylemleri dördüncü gününde de devam etti.

Gazilerin yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz FETÖ darbesinde hayatını kaybeden Özcan Özsoy'un ağabeyi ve 15 Temmuz gazisi Tekin Özsoy'un Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ihraç edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada bir eylemci şu ifadeleri kullandı:

"Salı günü burada başlayan 'Hakkaniyet istiyoruz' temalı duruşumuzdan dolayı arkadaşımızın ön safta olmasından dolayı nasıl olduysa arkadaşımızın derinlerde olan dosyası ortaya döküldü ve arkadaşımız ihraç edildi. Buradan sayın Varank'a sesleniyorum; sadece sizin kanınız değerli değil, bu ülkeyi sadece siz sevmiyorsunuz, burada şehit yakını bir kardeşimiz bir duruş sergiliyor, hak mücadelesi veriyor, siz şehit olan kardeşinizin sayesinde o makamda bulunuyorsunuz. Bu imzayı atarken eliniz titremedi mi, vicdanınız kanamadı mı, dahası sayın Varank utanmıyor musunuz?"

İhraç edilen Özsoy, "Hak davasında sonuna kadar mücadelemi vereceğim. İşime son verilmesi vatanıma olan sevgimden bir şey götürmez" diye konuştu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Memuriyetten ihracım bugün gerçekleşti" diyen Tekin Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Memuriyetten ihracım bugün gerçekleşti uğruna bedel ödediğimiz vatan ve devletim bunu reva gördü ama daha yeni başlıyor her şey"

Eyleme katılan 15 Temmuz gazilerinden Nejmettin Utuş ve Servet Başaran, Özsoy'un ihracı ile ilgili yaptıkları paylaşımda şunları söyledi:

Nejmettin Utuş: "15 Temmuz gazimiz, şehit kardeşi olan Tekin Özsoy. Şehitlerimizin gazilerimizin hakları için adalet ve hukuk için hakkaniyet için yanımızda olduğundan dolayı fetonun emrinde olan bürokratlar tarafindan ihraç edilmiştir. Gazimiz içinde eyleme devam edeceğiz. Gazimiz yanlız değildir."

Servet Başaran: "Biz hakkımızı aradıkça onlar haklarımıza iyice tecavüz etmeye başladılar buna sessiz kalanlara mevlana hazretlerinden bir sözü hatırlatıyorum”Çektirilen acı havada asılı kalmaz çektirenin başına düşer"

Tekin Özsoy'un kardeşi olan 27 yaşındaki Özcan Özsoy, başına isabet eden kurşunla yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem