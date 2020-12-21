15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok: FETÖ bugün zirvede
15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, "FETÖ ile yeterince mücadele edilmiyor. Benimle ediliyor. Bu işle ilgili kim biraz konuşursa onunla mücadele ediliyor" dedi.
15 Temmuz'daki darbe girişiminde eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok, Olay TV'de gazetemizin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey'in sorularına cevap verdi.
Olçok, FETÖ'nün şu anda zirveyi yaşadığını vurgulayarak "Ayaklarının altında dolaşan insanlar artık hapishanelerde. Kurmaylar ortalarda" ifadelerini kullandı.
"FETÖ borsası"nın varlığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Olçok, "Para ile dönüyor. Hakimler avukatlar aracılığı ile tahliye süreçlerini raporları düzenliyor. Fettah Tamince ile sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının aynı kişi olmasının izahını bana kimse yapamaz. Eski hukukçu olan belediye başkanlarının FETÖ davalarını gütmesini de kimse bana izah edemez. FETÖ'nün bugün nerde nasıl var olduğunu hala bilinmediğini düşünüyorum. FETÖ ile yeterince mücadele edilmiyor. Benimle ediliyor. Bu işle ilgili kim biraz konuşursa onunla mücadele ediliyor" dedi.
"ADALET HERKESE İŞLEMELİ"
FETÖ ile mücadelede iş dünyası ve siyasete hiç dokunulmadığının altını çizen Olçok, şöyle devam etti:
"Neden? Bunun nedeni para. Nurettin Nebati şu anda vakıf başkanı ve geçmişte de Fethullah Gülen’le ilişkisi, fotoğrafları olan biri. Böyle bir fotoğrafı olan daha başka pasif görevde birisi hapse atılabiliyor. Ancak Nurettin Nebati vakıf başkanı yapılıyor. Adalet herkes için aynı işlemeli"
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