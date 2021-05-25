Soylu'dan çok konuşulacak Muammer Güler göndermesi: Para sayma makineleri filan...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu programda kendisini savunurken 17-25 Aralık dönemine de göndermede bulunup 'para sayma makineleri'nden söz etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki iddialarla ilgili olarak canlı yayında konuştu.
Habertürk’te Açık ve Net Özel’e konuk olan Soylu, Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy’un karşısına çıktı.
Soylu, oğlunun arabasının arandığı döneme ilişkin yaptığı açıklamada ise, 17-25 Aralık operasyonları döneminde, evine operasyon yapılan dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'e göndermede bulunup “Benden önceki içişleri bakanlarının oğluyla ilgili bir takım şeyler var, para sayma makineleri filan. Oradan bir algı alıp getirip… ” ifadelerini kullandı.
BAŞARIR'DAN YANIT
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Soylu'nun bu sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden "Dönem değişti şimdi sizdeki paraları sayacak para sayma makinesi icat edilmedi..." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
17 Aralık soruşturması kapsamında, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in 400 bin TL, 320 bin Euro ve 90 bin dolarına el konulmuştu. Ancak daha sonra Güler hakkında takipsizlik kararının kesinleşmesinin ardından, Güler'in el konulan 400 bin TL, 320 bin Euro ve 90 bin doları da faiziyle iade edildi.
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