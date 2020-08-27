15 Temmuz'dan sonra TSK'ye kaç personel alındı? Akar açıkladı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 10:47

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel" açıklaması geldi.

Akar "Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir" dedi.

Pençe operasyonları hakkında konuşan Akar, "'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı" dedi.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir."

"Son yayımlanan Navtex İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir."