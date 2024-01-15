16 Ocak SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARDELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVİYE mahallelerinde ÇETİN CD., EŞREF SK., KOSAVA SK., OSMANGAZI, SELİMİYE CD., SERDAR SK., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ASYA SK., AY SK., AYAZ SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK, DORUK SK., DURMAZ, ECRİN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, IŞIK SK., İRFAN, MEHTAP, MİDYAT SK., MÜGE, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, REZZAK, SEHER, SEHER SK., SONGÜL, ŞİMŞEK SK., UFUK, ÜNAL, ÜNLÜ, YANYOL SK., YENIAY, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ALEV SK., ARİF BEY CD., AYYILDIZ, BATUHAN SK., BULUT SK., DUMAN SK., FERHAT SK., GÜN SK., IRFAN, ISIK, KASIRGA SK., KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MINA, PUSULA, SAMANYOLU SK., SARRAF, SEMA SK., SITELER, TAN SK., TUFAN, TUFAN SK., UFUK SK., YENIGÜN, YILDIRIM SK., YILDIZ, ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.