16 Temmuz tatil mi sorusu Kabine Toplantısı sonrası yanıt buldu: Bayram tatili kaç gün olacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, yurttaşlar tarafından çokça merak edilen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusunu yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 10:02
16 Temmuz tatil mi sorusu Kabine Toplantısı sonrası yanıt buldu: Bayram tatili kaç gün olacak?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasının ardından, "Kurban Bayramı kaç gün olacak?" sorusu yurttaşların merak konusu oldu. Erdoğan yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacağını açıkladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Yurttaşların merak ettiği bir diğer konu ise, "Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz mi?" sorusu oldu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Köprü ve otoyolların Bayramda köprülerden ücretsiz geçiş, cuma günü gece yarısı başlayacak. Araçlarıyla Niğde-Ankara otoyolunu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR’larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek" dedi.


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