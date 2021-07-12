Kabine toplantısı öncesi detaylar: Kurban Bayramı tatili kaç gün?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında ana gündem Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının yanı sıra ekonomi ve dış politika olacak.
Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı'nın birleştirilmesi değerlendirilecek. Bu durumda 11 günlük bir tatil olmuş olacak.
Kabinede, ekonomideki son gelişmelerin yanı sıra, Afganistan başta olmak üzere dış politikadaki gündem de ele alınacak.
ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Saat 15.30'da başlayacak kabine toplantısında ayrıca koronavirüse karşı aşılama, alınan tedbirler ve atılabilecek adımların yanı sıra turizm konuları da gündeme gelecek.
Erdoğan'ın toplantı sonrası alınan kararları açıklaması ve gündeme dair değerlendirme yapması bekleniyor.
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