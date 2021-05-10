16 yaşındaki E.K., evlenme teklifini kabul etmediği amca oğlu tarafından vuruldu

10 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Doruk köyünde yaşayan 16 yaşındaki E.K., kendisini taciz ve ölüm tehditleriyle evlenmeye zorlayan yedi çocuk babası Aslan Karakaş’tan (37) şikâyetçi oldu. Şikâyeti sonuçsuz kalan kalan E.K., Aslan Karakaş tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan Karakaş henüz yakalanamazken E.K., iki aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ailesinin zanlının akrabaları tarafından şikâyetlerini geri çekmesi için tehdit edildiğini belirten E.K’nin ablası Hamdiye Gül(19), “Annem, ölümle tehdit edildiği için evine gidemiyor, hastaneye yakın bir cami de kalıyor” diyerek yetkililerden yardım istedi.

ÖNLERİNİ KESİP ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, 4 Şubat tarihinde E.K. ile annesi araba ile Bismil’e giderken, Aslan Karakaş’ın ablası Münevver Karakaş tarafından önleri kesildi. Sonrasında Aslan Karakaş, E.K. ile annesine ateş açtı. E.K. kolundan, boynundan ve karnından vuruldu. Aslan Karakaş ise olay yerinden kaçtı. 4 Şubat tarihinden bu yana E.K’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde olduğu öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan E.K’nin ablası Hamdiye Gül, kız kardeşi E.K’nin amcasının oğlu Aslan Karakaş tarafından iki yıldır taciz ve ölümle tehdit edildiğini savunarak “Aslan Karakaş, kız kardeşimi kendisiyle evlenmesi için zorluyordu. Evlenmezse onu öldüreceğini söylediğine defalarca şahit oldum. Bu adam yüzünden kız kardeşim okulu bırakmak zorunda kaldı. Aslan Karakaş, köyün ortasında elinde silahla dolaştığı için kardeşim evden bile dışarı çıkamıyordu. Daha önce de şikâyette bulunduk. Ancak jandarma bu şikayeti dikkate almadı. Karakaş’ın ailesi tarafından tehdit edildiğimiz için şikâyetimizi geri çekmek zorunda kaldık” dedi. Aslan Karakaş’ın Balıkesir’de ablasının yanında saklandığını ve Karakaş’ın eşi Remziye Karakaş’ın ise E.K’nin annesine şikâyetini geri çekmesi için rüşvet teklif ettiğini iddia etti.

‘KARAKAŞ’I YAKALAYIN’

Gül, Aslan Karakaş’ın bir an önce yakalanmasını talep ederek sözlerine devam etti:

“Babam 12 yıl önce öldü, annem kız kardeşimi korumak için elinden geleni yaptı. Ancak devlet yetkilileri kız kardeşimin yardım çığlığını duymadı. Annem sürekli jandarmayı arayıp Aslan Karakaş’ın yakalanıp yakalanmadığını soruyor. Ancak jandarma anneme ‘Eğer biri bize yerini ihbar ederse gidip onu alırız’ diyor. Devlet kardeşimi öldürmeye teşebbüs eden Aslan Karakaş’ı aramıyor. Maddi durumumuz kötü olduğu için avukat bile tutamadık. Bütün köy anneme sırtını çevirdi. Kız kardeşim 16. yaşına yaşam mücadelesi verirken girdi. Kardeşimin ölmesini istemiyorum.”