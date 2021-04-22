17 yaşındaki çocuk dayısı tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde K.B.’nin (17) dayısı Y.B. (39) tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Y.B. cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

DHA
22 Nisan 2021 Perşembe, 16:05
17 yaşındaki çocuk dayısı tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı
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Çaycuma’da anne ve babası ayrı olan ve dayısının yanında kalan K.B., karın ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne gitti. K.B.'nin yapılan kontrollerinde 1,5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında K.B.'nin ifadesi alındı. K.B., dayısı Y.B.’nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Bunun üzerine Y.B., gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Y.B., tutuklandı. K.B. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.


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