17 gündür sadece iki toplantıya çağrılan KESK, üç gün sürecek eyleme başlıyor
Yaklaşık 4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisinin toplusözleşme görüşmelerinde iktidardan yeni teklif beklenirken sendikalar peş peşe eylem kararı alıyor.
Yetkili konfederasyon olduğu için çoğunlukla Memur-Sen “yeni teklife davet” eylemine hazırlanırken, 17 günde sadece iki toplantıya çağrılan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Edirne ve Batman’dan üç gün sürecek “Ankara Yürüyüşü” başlatıyor.
Toplusözleşme takvimine göre pazartesi günü hizmet kollarına ilişkin komisyon raporlarının görüşmelerinin tamamlanması, dün itibarıyla de altı gün devam edecek müzakere sürecinin başlaması gerekiyordu. Ancak çalışmalar tamamlanamadı. Memur-Sen’in beklediği yeni teklif ise kabine toplantısının ertelenmesi yüzünden gerçekleşmedi.
MEMUR-SEN’DEN EYLEM
Memur-Sen yarın saat 18.00’de Ankara’da eylem yapmaya hazırlandığını açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetten normalde pazartesi günü bir açıklama gelir diye umutları olduğunu ancak kabinenin perşembe gününe ertelendiğini söyledi.
KESK ise 18-20 Ağustos günlerinde “İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Toplusözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz” sloganıyla üç gün sürecek “Ankara Yürüyüşü” gerçekleştireceklerini açıkladı. KESK 20 Ağustos’ta saat 17.00’de Ankara’da açıklama yapılacağını bildirdi.
Kulislerde bu yıl Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen’in ortak teklif vermesi nedeniyle süreç hakeme taşınmadan anlaşma olabileceği yorumları yapılıyor. 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5 olan teklifin artırılabileceği ayrıca şimdiye kadar olan kayıpların giderilmesi için bir miktar seyyanen zam yoluna gidilebileceği de konuşulanlar arasında.
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