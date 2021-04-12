Üniversite öğrencisi B.Ü., iki yıldır kendisine cinsel istismarda bulunanların cezalandırılmasını bekliyor
Kayseri’de üniversite öğrencisi olan, yüzde 65 şizofreni hastası B.Ü. (24), 2019 ve 2020 yılları arasında birden fazla kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. B.Ü’nün hakkında şikâyetçi olduğu V.Y. ve H.Ş, ifadeleri aldıktan sonra serbest bırakıldı. B.Ü’nün babası Ö.Ü., “Biri 10 ay oldu, diğer olayın üzerinden ise bir yıl geçti ancak hâlâ dava açılmadı. Kızım yaşadıkları yüzünden intihara kalkıştı. Adaletin sağlanması için ne yapmamız gerekiyor” diye sordu.
B.Ü., 14 Ekim 2019’da V.Y. tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. B.Ü’nün., V.Y.’den şikâyetçi olması üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan B.Ü’ye yönelik “nitelikli cinsel saldırı” ve “nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işlediği belirtildi. Ayrıca, V.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ancak yakalanamaması nedeniyle ifadesinin alınamadığı da kaydedildi. Ancak iddianame tamamlandıktan sonra cezaevinde olduğu öğrenilen V.Y’nin, cezaevinden çıktıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
‘BANA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ’
B.Ü., 13 Haziran 2020 tarihinde ise annesinin isteğiyle görüştüğü H.Ş. (59) tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Ancak şikâyetin üzerinden 10 ay geçmesine karşın şüphelinin HTS kayıtlarına başvurulmadığı ve dosyanın halen soruşturma aşamasında olduğu belirtildi. Mağdurun babası Ö.Ü., H.Ş’nin kendisini arayarak “Bana kimse bir şey yapamaz” dediğini ve tehdit ettiğini belirtti.
İNTİHARA KALKIŞTI
Baba Ö.Ü., iki yıldır davaların açılmadığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Kızım 2015 yılında İngilizce Matematik bölümünü kazandı ve okumaya gitti. Okuldan tanıştığı bir arkadaşının cinsel istismarına uğramasıyla depresyona girdi ve şizofreni hastası oldu. Annesi tedavi olmasına izin vermeyince hastalığı daha da ilerledi. Annesi ile ben ayrı yaşıyorum. Cinsel istismar olaylarından arkadaşları sayesinde haberim oldu. Hem şüpheliler hem de boşanma davası açtığım eşim hakkında şikâyetçi oldum. Kızımı da yanıma aldım ancak yaşadığı travmalar nedeniyle intihara kalkıştı. 4 aydır tedavi görüyor. Kızımın ya da benim başıma olumsuz bir olayın gelmesi geciken adalet sisteminden kaynaklı olacaktır.”
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